В кремле заявили, что по итогам саммита путина и Трампа на Аляске подписание документов не планируется
Киев • УНН
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание каких-либо документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По словам пескова, на саммите россии и США на Аляске "будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием".
Подписание документов по итогам саммита путина и Трампа на Аляске не ожидается
Белый дом о саммите на Аляске: Трамп хочет исчерпать все варианты, чтобы попытаться довести войну до мирного решения14.08.25, 16:51 • 1694 просмотра
Кроме того, по его словам, путин и Трамп по итогам саммита на Аляске очертят тот круг договоренностей и понимания, которых им удастся достичь.
Трамп вылетит на Аляску для встречи с путиным в пятницу утром – Белый дом14.08.25, 16:19 • 2380 просмотров
Дополнение
Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что не будет обсуждать раздел территорий с путиным. Целью встречи является обеспечение прекращения огня в Украине.
российская сторона подтвердила, что ее позиция по войне против Украины не изменилась, а цели кремля остаются теми же накануне саммита на Аляске 15 августа.