Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По словам пескова, на саммите россии и США на Аляске "будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием".

Подписание документов по итогам саммита путина и Трампа на Аляске не ожидается - подчеркнул пресс-секретарь путина.

Кроме того, по его словам, путин и Трамп по итогам саммита на Аляске очертят тот круг договоренностей и понимания, которых им удастся достичь.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что не будет обсуждать раздел территорий с путиным. Целью встречи является обеспечение прекращения огня в Украине.

российская сторона подтвердила, что ее позиция по войне против Украины не изменилась, а цели кремля остаются теми же накануне саммита на Аляске 15 августа.