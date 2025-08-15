Министр обороны США Хэгсет отправился на Аляску

Глава Пентагона Пит Хэгсет вылетел на Аляску, где должны пройти переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Пентагона, передает УНН.

Министр отправляется на совместную базу Элмендорф-Ричардсон, Аляска - говорится в сообщении.

Напомним

Президент США Дональд Трамп вылетел в Анкоридж, что на Аляске, где проведет переговоры с российским диктатором владимиром путиным.

Вместе с Трампом на Аляску полетела: