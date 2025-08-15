Министр обороны США Хэгсет отправился на Аляску
Киев • УНН
Глава Пентагона Пит Хэгсет вылетел на Аляску, где запланированы переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина. Трамп уже прибыл в Анкоридж вместе с делегацией.
Министр отправляется на совместную базу Элмендорф-Ричардсон, Аляска
Президент США Дональд Трамп вылетел в Анкоридж, что на Аляске, где проведет переговоры с российским диктатором владимиром путиным.
Вместе с Трампом на Аляску полетела:
- государственный секретарь Марко Рубио;
- министр финансов Скотт Бессент;
- министр торговли Говард Лутник;
- специальный посланник Стив Виткофф;
- пресс-секретарь Кэролайн Ливитт;
- директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
- руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз;
- заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.