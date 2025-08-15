Трамп "будет недоволен", если перемирие не будет достигнуто сегодня

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы перемирие было достигнуто, добавив, что он будет недоволен, если этого не произойдет сегодня, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Однако Трамп добавил, что ничто не определено, и он не знает, что обеспечит успех саммита.

Министр обороны США Хэгсет отправился на Аляску

Напомним

Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.

Представитель российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.