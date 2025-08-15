Саміт на Алясці: повідомляють про прибуття російського літака (оновлено)

Один із бортів літакового загону "росія" прилетів на Аляску, де має пройти саміт глави кремля володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом, повідомляють російські пабліки з посиланням на дані Flightradar24, передає УНН.

Деталі

Відео прильоту літака публікують ЗМІ з повідомленням "путін прибув на Аляску для зустрічі з Трампом".

Оновлено о 21:10

Але згодом представник кремлівського пулу павло зарубін зробив заяву, у якій стверджує, що літак путіна ще не приземлявся на Алясці. За його словами, це був один із бортів літакового загону "росія".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп, як очікується, зустріне володимира путіна на об'єднаній авіабазі Елмендорф-Річардсон. Деталі зустрічі узгоджуються, підписання документів не планується.