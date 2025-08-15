$41.450.06
48.440.21
ukenru
Ексклюзив
09:59 • 4282 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 11113 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 14285 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
04:50 • 49530 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 86565 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 47600 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 173175 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 197008 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 95636 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 95021 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
Теги
Автори
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48 • 11121 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 173180 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Трамп готує "червону доріжку" для путіна на Алясці - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1164 перегляди

Президент США Дональд Трамп зустріне Володимира Путіна на об'єднаній авіабазі Елмендорф-Річардсон. Деталі зустрічі узгоджуються, підписання документів не планується.

Трамп готує "червону доріжку" для путіна на Алясці - ЗМІ

Очікується, що глава кремля володимир путін отримає від президента США Дональда Трампа на Алясці прийом "з червоною доріжкою", з посиланням на джерела повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

За словами двох високопосадовців адміністрації президента США, "очікується, що Трамп розстелить червону доріжку після прибуття путіна на об'єднану авіабазу Елмендорф-Річардсон у п'ятницю і планує зустріти російського лідера після прибуття".

Офіційні особи наголосили, що точні деталі та сценарій зустрічі перебувають у стадії узгодження.

Станом на вечір четверга, за словами третього високопоставленого представника адміністрації, "Трамп не повинен був дзвонити до Президента України Володимира Зеленського чи європейських лідерів до п'ятничної зустрічі". Однак поки незрозуміло, чи може це змінитись під час його тривалого семигодинного перельоту з Вашингтона до Анкориджу на Алясці.

Доповнення

Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Марко Рубіо
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки