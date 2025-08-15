Трамп готує "червону доріжку" для путіна на Алясці - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп зустріне Володимира Путіна на об'єднаній авіабазі Елмендорф-Річардсон. Деталі зустрічі узгоджуються, підписання документів не планується.
Очікується, що глава кремля володимир путін отримає від президента США Дональда Трампа на Алясці прийом "з червоною доріжкою", з посиланням на джерела повідомляє NBC News, пише УНН.
Деталі
За словами двох високопосадовців адміністрації президента США, "очікується, що Трамп розстелить червону доріжку після прибуття путіна на об'єднану авіабазу Елмендорф-Річардсон у п'ятницю і планує зустріти російського лідера після прибуття".
Офіційні особи наголосили, що точні деталі та сценарій зустрічі перебувають у стадії узгодження.
Станом на вечір четверга, за словами третього високопоставленого представника адміністрації, "Трамп не повинен був дзвонити до Президента України Володимира Зеленського чи європейських лідерів до п'ятничної зустрічі". Однак поки незрозуміло, чи може це змінитись під час його тривалого семигодинного перельоту з Вашингтона до Анкориджу на Алясці.
Доповнення
Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.
Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.
Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.