Ексклюзив
14:49 • 13174 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 18219 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 20310 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 17900 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 23014 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 37778 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 118488 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 65567 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 62236 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 55779 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Трамп сподівається досягти припинення бойових дій на саміті з путіним - Рубіо

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч Трампа і путіна. Для досягнення миру доведеться обговорити безпекові гарантії та "територіальні суперечки".

Трамп сподівається досягти припинення бойових дій на саміті з путіним - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж завтрашня зустріч між Дональдом Трампом і володимиром путіним, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Рубіо сказав журналістам, що "для досягнення миру доведеться обговорити певні гарантії безпеки".

Він також сказав, що доведеться обговорити "територіальні суперечки та претензії, а також те, за що вони борються".

"Усе це буде частиною комплексного рішення", – додав він.

Рубіо припустив, що "президент сподівається досягти певного припинення бойових дій, щоб ці розмови могли відбутися".

Трамп вилетить до Аляски для зустрічі з путіним в п'ятницю вранці – Білий дім

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що не обговорюватиме поділ територій з путіним. Метою зустрічі є забезпечення припинення вогню в Україні.

російська сторона підтвердила, що її позиція щодо війни проти України не змінилася, а цілі кремля залишаються тими самими напередодні саміту на Алясці 15 серпня.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна