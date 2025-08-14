Трамп сподівається досягти припинення бойових дій на саміті з путіним - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж завтрашня зустріч між Дональдом Трампом і володимиром путіним, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Рубіо сказав журналістам, що "для досягнення миру доведеться обговорити певні гарантії безпеки".

Він також сказав, що доведеться обговорити "територіальні суперечки та претензії, а також те, за що вони борються".

"Усе це буде частиною комплексного рішення", – додав він.

Рубіо припустив, що "президент сподівається досягти певного припинення бойових дій, щоб ці розмови могли відбутися".

Трамп вилетить до Аляски для зустрічі з путіним в п’ятницю вранці – Білий дім

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що не обговорюватиме поділ територій з путіним. Метою зустрічі є забезпечення припинення вогню в Україні.

російська сторона підтвердила, що її позиція щодо війни проти України не змінилася, а цілі кремля залишаються тими самими напередодні саміту на Алясці 15 серпня.