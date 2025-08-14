$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 13134 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 18164 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 20259 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 17868 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 22979 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 37745 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 118368 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 65504 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 62170 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 55724 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Трамп надеется достичь прекращения боевых действий на саммите с путиным - Рубио

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча Трампа и путина. Для достижения мира придется обсудить гарантии безопасности и "территориальные споры".

Трамп надеется достичь прекращения боевых действий на саммите с путиным - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем завтрашняя встреча между Дональдом Трампом и владимиром путиным, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Рубио сказал журналистам, что "для достижения мира придется обсудить определенные гарантии безопасности".

Он также сказал, что придется обсудить "территориальные споры и претензии, а также то, за что они борются".

"Все это будет частью комплексного решения", – добавил он.

Рубио предположил, что "президент надеется достичь определенного прекращения боевых действий, чтобы эти разговоры могли состояться".

Трамп вылетит на Аляску для встречи с путиным в пятницу утром – Белый дом14.08.25, 16:19 • 3022 просмотра

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что не будет обсуждать раздел территорий с Путиным. Целью встречи является обеспечение прекращения огня в Украине.

Российская сторона подтвердила, что ее позиция по войне против Украины не изменилась, а цели Кремля остаются теми же накануне саммита на Аляске 15 августа.

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Аляска
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина