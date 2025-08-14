Трамп надеется достичь прекращения боевых действий на саммите с путиным - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем завтрашняя встреча между Дональдом Трампом и владимиром путиным, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Рубио сказал журналистам, что "для достижения мира придется обсудить определенные гарантии безопасности".

Он также сказал, что придется обсудить "территориальные споры и претензии, а также то, за что они борются".

"Все это будет частью комплексного решения", – добавил он.

Рубио предположил, что "президент надеется достичь определенного прекращения боевых действий, чтобы эти разговоры могли состояться".

Трамп вылетит на Аляску для встречи с путиным в пятницу утром – Белый дом

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что не будет обсуждать раздел территорий с Путиным. Целью встречи является обеспечение прекращения огня в Украине.

Российская сторона подтвердила, что ее позиция по войне против Украины не изменилась, а цели Кремля остаются теми же накануне саммита на Аляске 15 августа.