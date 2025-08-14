Трамп надеется достичь прекращения боевых действий на саммите с путиным - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча Трампа и путина. Для достижения мира придется обсудить гарантии безопасности и "территориальные споры".
Детали
Рубио сказал журналистам, что "для достижения мира придется обсудить определенные гарантии безопасности".
Он также сказал, что придется обсудить "территориальные споры и претензии, а также то, за что они борются".
"Все это будет частью комплексного решения", – добавил он.
Рубио предположил, что "президент надеется достичь определенного прекращения боевых действий, чтобы эти разговоры могли состояться".
Дополнение
Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что не будет обсуждать раздел территорий с Путиным. Целью встречи является обеспечение прекращения огня в Украине.
Российская сторона подтвердила, что ее позиция по войне против Украины не изменилась, а цели Кремля остаются теми же накануне саммита на Аляске 15 августа.