Саммит на Аляске: сообщают о прибытии российского самолета (обновлено)

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Один из бортов самолетного отряда «россия» прилетел на Аляску, где должен пройти саммит главы Кремля Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Саммит на Аляске: сообщают о прибытии российского самолета (обновлено)

Один из бортов самолетного отряда "россия" прилетел на Аляску, где должен пройти саммит главы кремля владимира путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщают российские паблики со ссылкой на данные Flightradar24, передает УНН.

Детали

Видео прилета самолета публикуют СМИ с сообщением "путин прибыл на Аляску для встречи с Трампом".

Обновлено в 21:10

Но впоследствии представитель кремлевского пула павел зарубин сделал заявление, в котором утверждает, что самолет путина еще не приземлялся на Аляске. По его словам, это был один из бортов самолетного отряда "россия".

Напомним

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретит владимира путина на объединенной авиабазе Элмендорф-Ричардсон. Детали встречи согласовываются, подписание документов не планируется.

Павел Башинский

