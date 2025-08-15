путін сів у президентський "Кадилак" Трампа на Алясці
Київ • УНН
володимир путін та Дональд Трамп розпочали зустріч на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Диктатор сів у лімузин президента США для спілкування тет-а-тет.
російський диктатор володимир путін сів у "Кадилак" президента США Дональда Трампа на льотному полі, передає УНН.
Зустріч путіна і Трампа розпочалася зі спілкування тет-а-тет у лімузині президента США.
Додамо
Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін зустрілися на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.
Трам та путін вийшли з своїх літаків.
Після чого трамп та путін потисли руки один одному.
Як раніше повідомляв УНН, літак Іл-96 путіна здійснив посадку на військовій базі в Анкориджі.
російський диктатор прилетів на Аляску із магадана.
Як повідомили росЗМІ, путін мав пересуватись Аляскою на "Аурусі" з московськими номерами.