19:11
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
путін сів у президентський "Кадилак" Трампа на Алясці

Київ • УНН

 • 166 перегляди

володимир путін та Дональд Трамп розпочали зустріч на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Диктатор сів у лімузин президента США для спілкування тет-а-тет.

путін сів у президентський "Кадилак" Трампа на Алясці

російський диктатор володимир путін сів у "Кадилак" президента США Дональда Трампа на льотному полі, передає УНН.

Зустріч путіна і Трампа розпочалася зі спілкування тет-а-тет у лімузині президента США.

Додамо

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін зустрілися на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Трам та путін вийшли з своїх літаків. 

Після чого трамп та путін потисли руки один одному.

Як раніше повідомляв УНН, літак Іл-96 путіна здійснив посадку на військовій базі в Анкориджі.

російський диктатор прилетів на Аляску із магадана.

Як повідомили росЗМІ, путін мав пересуватись Аляскою на "Аурусі" з московськими номерами.

Антоніна Туманова

Політика
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки