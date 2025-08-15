путин сел в президентский "Кадиллак" Трампа на Аляске
владимир путин и Дональд Трамп начали встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Диктатор сел в лимузин президента США для общения тет-а-тет.
российский диктатор владимир путин сел в "Кадиллак" президента США Дональда Трампа на летном поле, передает УНН.
Встреча путина и Трампа началась с общения тет-а-тет в лимузине президента США.
Добавим
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Трамп и путин вышли из своих самолетов.
После чего Трамп и путин пожали руки друг другу.
Как ранее сообщал УНН, самолет Ил-96 путина совершил посадку на военной базе в Анкоридже.
российский диктатор прилетел на Аляску из Магадана.
Как сообщили росСМИ, путин должен был передвигаться по Аляске на "Аурусе" с московскими номерами.