Пауза Трампа в помощи Украине ослабила ее позиции перед переговорами на Аляске – Bloomberg

Решение администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине в начале этого года подорвало боеспособность страны и ее переговорную позицию с Россией. Такова информация согласно недавно обнародованной оценке Европейского командования США, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Восьмидневная остановка в марте "имела ощутимое влияние" на конфликт, а также "значительные остаточные последствия для оказания помощи в сфере безопасности", включая детонаторы для некоторых видов высокоточного оружия и 155-мм боеприпасов, согласно отчету, подготовленному исполняющим обязанности генерального инспектора Пентагона Стивом Стеббинсом.

Пауза препятствовала прекращению боевых действий между Россией и Украиной и восстановлению суверенитета Украины - сообщило Генеральному инспектору Командование вооруженных сил ЕС.

Отчет генерального инспектора опирается на оценку Европейского командования и является первым публичным признанием со стороны американских военных влияния паузы администрации Трампа с 3 по 11 марта. Он был обнародован на этой неделе, непосредственно перед встречей президента Дональда Трампа с президентом Владимиром Путиным в Анкоридже.

Ежеквартальный отчет, охватывающий период с 1 апреля по 30 июня, представляет собой краткое изложение ранее раскрытой информации и новых оценок военных ведомств, включая EUCOM и Агентство оборонной разведки. Он содержит обзор военной и гражданской помощи США Украине в рамках операции "Атлантическая решимость", операции, начатой в 2014 году для сдерживания российской агрессии.

Агентство оборонной разведки сообщило генеральному инспектору, что "украинские средства противовоздушной обороны и истребители F-16 остаются недостаточными для защиты от мощных ракетных и беспилотных атак России, которые еще больше повредили военную и гражданскую инфраструктуру".

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Конгресс выделил или иным образом предоставил 187 миллиардов долларов на военную и нелетальную поддержку Украины. По состоянию на 30 июня оставалось доступных 30 миллиардов долларов для расходов, говорится в отчете.

Отчет предлагает мрачную картину перспектив Украины без дальнейшей помощи от США и союзников. В нем говорится, что по состоянию на 30 июня Украина исчерпала почти все свои советские и российские артиллерийские и ракетные боеприпасы, что делает ее "почти полностью зависимой от западной помощи".

В отчете Генерального инспектора также раскрывается новая оценка DIA ущерба от июньской атаки беспилотников Украины на четыре базы российских бомбардировщиков.

Украина сообщила, что запустила 117 небольших, коммерчески доступных БПЛА, вооруженных взрывчаткой, с грузовиков, размещенных заранее за пределами российских баз, и что в результате операции было повреждено более 40 российских самолетов, включая стратегические бомбардировщики и самолеты раннего радиолокационного наблюдения и управления.

Тем не менее, DIA в ранее нераскрытой оценке сообщило Генеральному инспектору, что хотя "по меньшей мере 10 российских стратегических бомбардировщиков было уничтожено, эти потери лишь минимально ухудшат способность России продолжать удары крылатыми ракетами по украинским объектам".

Дополнение

Владимир Путин и Дональд Трамп начали встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Диктатор сел в лимузин президента США для общения тет-а-тет.

Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Для лидеров подготовлена сцена с надписью "ALASKA 2025" и красная дорожка в форме буквы Г.

