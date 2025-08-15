Пауза Трампа в помощи Украине ослабила ее позиции перед переговорами на Аляске – Bloomberg

$41.450.06
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 10058 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 83468 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 131841 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 77543 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 128914 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 54204 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80318 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 105070 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60736 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 120223 просмотра
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN15 августа, 11:58 • 32760 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto15 августа, 12:08 • 85377 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дымаPhoto15 августа, 13:34 • 26456 просмотра
Самолет путина вылетел из Магадана и через несколько часов приземлится в АнкориджеPhoto15:36 • 9500 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 131841 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 120700 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 128914 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 150769 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 237445 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 97568 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 180259 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 127264 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 142641 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 189909 просмотра
Пауза Трампа в помощи Украине ослабила ее позиции перед переговорами на Аляске – Bloomberg

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Отчет Европейского командования США показал, что восьмидневная остановка военной помощи Украине администрацией Трампа оказала ощутимое влияние на боеспособность Штатов. Это также негативно повлияло на переговорную позицию Украины.

Пауза Трампа в помощи Украине ослабила ее позиции перед переговорами на Аляске – Bloomberg

Решение администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине в начале этого года подорвало боеспособность страны и ее переговорную позицию с Россией. Такова информация согласно недавно обнародованной оценке Европейского командования США, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Восьмидневная остановка в марте "имела ощутимое влияние" на конфликт, а также "значительные остаточные последствия для оказания помощи в сфере безопасности", включая детонаторы для некоторых видов высокоточного оружия и 155-мм боеприпасов, согласно отчету, подготовленному исполняющим обязанности генерального инспектора Пентагона Стивом Стеббинсом.

Пауза препятствовала прекращению боевых действий между Россией и Украиной и восстановлению суверенитета Украины

- сообщило Генеральному инспектору Командование вооруженных сил ЕС.

Отчет генерального инспектора опирается на оценку Европейского командования и является первым публичным признанием со стороны американских военных влияния паузы администрации Трампа с 3 по 11 марта. Он был обнародован на этой неделе, непосредственно перед встречей президента Дональда Трампа с президентом Владимиром Путиным в Анкоридже.

Ежеквартальный отчет, охватывающий период с 1 апреля по 30 июня, представляет собой краткое изложение ранее раскрытой информации и новых оценок военных ведомств, включая EUCOM и Агентство оборонной разведки. Он содержит обзор военной и гражданской помощи США Украине в рамках операции "Атлантическая решимость", операции, начатой в 2014 году для сдерживания российской агрессии.

Агентство оборонной разведки сообщило генеральному инспектору, что "украинские средства противовоздушной обороны и истребители F-16 остаются недостаточными для защиты от мощных ракетных и беспилотных атак России, которые еще больше повредили военную и гражданскую инфраструктуру".

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Конгресс выделил или иным образом предоставил 187 миллиардов долларов на военную и нелетальную поддержку Украины. По состоянию на 30 июня оставалось доступных 30 миллиардов долларов для расходов, говорится в отчете.

Молюсь за мир в ближайшие дни: Венс о саммите Трампа и путина на Аляске15.08.25, 21:42 • 1176 просмотров

Отчет предлагает мрачную картину перспектив Украины без дальнейшей помощи от США и союзников. В нем говорится, что по состоянию на 30 июня Украина исчерпала почти все свои советские и российские артиллерийские и ракетные боеприпасы, что делает ее "почти полностью зависимой от западной помощи".

В отчете Генерального инспектора также раскрывается новая оценка DIA ущерба от июньской атаки беспилотников Украины на четыре базы российских бомбардировщиков.

Украина сообщила, что запустила 117 небольших, коммерчески доступных БПЛА, вооруженных взрывчаткой, с грузовиков, размещенных заранее за пределами российских баз, и что в результате операции было повреждено более 40 российских самолетов, включая стратегические бомбардировщики и самолеты раннего радиолокационного наблюдения и управления.

Тем не менее, DIA в ранее нераскрытой оценке сообщило Генеральному инспектору, что хотя "по меньшей мере 10 российских стратегических бомбардировщиков было уничтожено, эти потери лишь минимально ухудшат способность России продолжать удары крылатыми ракетами по украинским объектам".

Дополнение

Владимир Путин и Дональд Трамп начали встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Диктатор сел в лимузин президента США для общения тет-а-тет.

Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Для лидеров подготовлена сцена с надписью "ALASKA 2025" и красная дорожка в форме буквы Г.

Встреча Трампа и путина: диктатор рф проигнорировал вопрос о прекращении геноцида в Украине15.08.25, 22:37 • 1300 просмотров

Павел Зинченко

Владимир Путин
Аляска
Разведывательное управление Министерства обороны
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина