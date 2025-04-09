Разведывательное управление Министерства обороны

Глава украинской разведки: россия получает компоненты как с Запада, так и с Востока, несмотря на санкции

Руководитель украинской военной разведки отметил, что никто полностью не перекрыл доступ россиян к иностранным комплектующим, которые они получают как с Запада, так и с Востока через легализованную контрабанду.