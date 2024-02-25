Он упадет: Буданов о Крымском мосте

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заверил, что Крымский мост будет разрушен. Об этом он рассказал журналистами в кулуарах форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.

"Все работают. Он упадет, что тут ожидать", - сказал Буданов, отвечая на вопрос, что ожидать Крымскому мосту.

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Ранее Буданов в своем Telegram-канале отметил, что врагов ожидают новые сюрпризы, и не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться так называемым "крымским" мостом.

Напомним

Как сообщил ранее представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, россия не планировала и не рассчитывала на длительную войну. Каждый дополнительный месяц, тем более год агрессии приводит к катастрофическим последствиям в российской экономике и внутренней ситуации. Однако, рф отталкивается от реальной ситуации, как и Украина.