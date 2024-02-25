Он упадет: Буданов о Крымском мосте
Киев • УНН
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины заверил журналистов, что Крымский мост будет разрушен, поскольку все работают над этим.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заверил, что Крымский мост будет разрушен. Об этом он рассказал журналистами в кулуарах форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.
"Все работают. Он упадет, что тут ожидать", - сказал Буданов, отвечая на вопрос, что ожидать Крымскому мосту.
Дополнение
Ранее Буданов в своем Telegram-канале отметил, что врагов ожидают новые сюрпризы, и не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться так называемым "крымским" мостом.
Напомним
Как сообщил ранее представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, россия не планировала и не рассчитывала на длительную войну. Каждый дополнительный месяц, тем более год агрессии приводит к катастрофическим последствиям в российской экономике и внутренней ситуации. Однако, рф отталкивается от реальной ситуации, как и Украина.
Он упадет: Буданов о Крымском мосте
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины заверил журналистов, что Крымский мост будет разрушен, поскольку все работают над этим.
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