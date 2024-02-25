Він впаде: Буданов про Кримський міст
Київ • УНН
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України запевнив журналістів, що Кримський міст буде зруйнований, оскільки всі працюють над цим.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов запевнив, що Кримський міст буде зруйновано. Про це він розповів журналістами у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", пише УНН.
"Всі працюють. Він впаде, що тут очікувати", - сказав Буданов, відповідаючи на питання, що очікувати Кримському мосту.
Доповнення
Раніше Буданов у своєму Telegram-каналі наголосив, що ворогів очікують нові сюрпризи, і не рекомендував би цивільному населенню користуватись так званим "кримським" мостом.
Нагадаємо
Як повідомив раніше представник ГУР МОУ Андрій Юсов, росія не планувала та не розраховувала на тривалу війну. Кожен додатковий місяць, тим більше рік агресії призводить до катастрофічних наслідків у російській економіці та внутрішньої ситуації. Проте, рф відштовхується від реальної ситуації, як і Україна.