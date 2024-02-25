Кожен додатковий місяць війни призводить до катастрофічних наслідків в економіці рф - Юсов
Київ • УНН
росія не планувала тривалу війну, і кожен додатковий місяць бойових дій призводить до катастрофічних наслідків для її економіки та внутрішньої ситуації.
росія не планувала та не розраховувала на тривалу війну. Кожен додатковий місяць, тим більше рік агресії призводить до катастрофічних наслідків у російській економіці та внутрішньої ситуації. Проте, рф відштовхується від реальної ситуації, як і Україна. Про це журналісту УНН заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, коментуючи інформацію про те, що рф готова воювати у 2025 році, і можливо, у 2026 році.
росія не планувала та не розраховувала на довгу та тривалу війну. Попри те, що фізично людських ресурсів чи запасів озброєння начебто у них багато, кожен додатковий місяць, тим більше рік війни призводить до катастрофічних наслідків в російській економіці та внутрішньої ситуації. кремлівський режим це чудово розуміє".
Представник ГУР сказав, що конкретні терміни розвідка не буде називати.
"Зрозуміло, що вони відштовхуються від реальної ситуації, як і ми. Україна робить все можливе для того, щоб цю війну завершити якомога швидше і звільнити українські території", - зазначив Юсов.
Доповнення
Член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський повідомляв раніше, що росія має достатньо ще ресурсів для того, щоб продовжити війну проти України. У закритих повідомленнях представників розвідок на комітеті з нацбезпеки вони підтверджують, що рф готова воювати у 2025 році, можливо, у 2026 році.