Кожен додатковий місяць війни призводить до катастрофічних наслідків в економіці рф - Юсов

росія не планувала та не розраховувала на тривалу війну. Кожен додатковий місяць, тим більше рік агресії призводить до катастрофічних наслідків у російській економіці та внутрішньої ситуації. Проте, рф відштовхується від реальної ситуації, як і Україна. Про це журналісту УНН заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, коментуючи інформацію про те, що рф готова воювати у 2025 році, і можливо, у 2026 році.

росія не планувала та не розраховувала на довгу та тривалу війну. Попри те, що фізично людських ресурсів чи запасів озброєння начебто у них багато, кожен додатковий місяць, тим більше рік війни призводить до катастрофічних наслідків в російській економіці та внутрішньої ситуації. кремлівський режим це чудово розуміє".