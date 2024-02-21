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"Має достатньо ресурсів": у комітеті з нацбезпеки повідомили, скільки років ще рф готова воювати

"Має достатньо ресурсів": у комітеті з нацбезпеки повідомили, скільки років ще рф готова воювати

Київ • УНН

 • 32238 перегляди

Згідно із розвідувальними даними, росія має ще достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну проти України і в 2025 році, можливо, у 2026 році

росія має достатньо ще ресурсів для того, щоб продовжити війну проти України. У закритих повідомленнях представників розвідок на комітеті з нацбезпеки вони підтверджують, що рф готова воювати у 2025 році, можливо, у 2026 році. Про це заявив член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський під час круглого столу "Два роки повномасштабної агресії росії. Війна за Україну - війна за Європу", передає кореспондент УНН.

На жаль, попри консолідацію, на концентрацію зусиль усього цивілізованого світу проти росії, нафта, природні ресурси, які вони мають, дають свій результат. росія має достатньо ще ресурсів для того, щоб продовжити цю війну, і в закритих повідомленнях представників розвідок на нашому комітеті вони підтверджують, що росія готова воювати у 2025 році, можливо, у 2026 році

- розповів Веніславський.

За його словами, росіяни розуміють, що швидко тих цілей і завдань, які вони перед собою ставлять, вони не досягнуть, але вони готові робити це на виснаження.

"Ті події, які відбуваються у світі, у тому числі демонстрація зусиль російської федерації в спроможностях у космосі, ведення війни з космосу, залякування ядерною зброєю, інші якісь інформаційно-психологічні спеціальні операції, які вони проводять по всьому світу, вони даються в знаки", - сказав Веніславський.

Він заявив, що, аналізуючи безпековий форум в Мюнхені, можна дійти висновку, що Україна вже не на першому місці.

"Тому, що якщо проаналізувати останній знаковий безпековий форум в Мюнхені, ми бачимо, що Україна, на превеликий жаль, уже не на першому місці й не є таким ключовим аргументом щодо безпеки у світі. Це вже розглядається як складова різних конфліктів, різних точок напруги у всьому світі, які робляться прямо рф", - зазначив Веніславський.

Доповнення

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги.

The Telegraph повідомляло, що путін планує продовжувати війну проти України до 2027-2028 років.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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