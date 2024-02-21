"Имеет достаточно ресурсов": в комитете по нацбезопасности сообщили, сколько лет еще рф готова воевать
Киев • УНН
Согласно разведывательным данным, россия имеет еще достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну против Украины и в 2025 году, возможно, в 2026 году
россия имеет достаточно еще ресурсов для того, чтобы продолжить войну против Украины. В закрытых сообщениях представителей разведок на комитете по нацбезопасности они подтверждают, что рф готова воевать в 2025 году, возможно, в 2026 году. Об этом заявил член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский во время круглого стола "Два года полномасштабной агрессии россии. Война за Украину - война за Европу", передает корреспондент УНН.
К сожалению, несмотря на консолидацию, на концентрацию усилий всего цивилизованного мира против россии, нефть, природные ресурсы, которые они имеют, дают свой результат. россия имеет достаточно еще ресурсов для того, чтобы продолжить эту войну, и в закрытых сообщениях представителей разведок на нашем комитете они подтверждают, что россия готова воевать в 2025 году, возможно, в 2026 году
По его словам, россияне понимают, что быстро тех целей и задач, которые они перед собой ставят, они не достигнут, но они готовы делать это на истощение.
"Те события, которые происходят в мире, в том числе демонстрация усилий российской федерации в возможностях в космосе, ведение войны из космоса, запугивание ядерным оружием, другие какие-то информационно-психологические специальные операции, которые они проводят по всему миру, они даются в знаки", - сказал Вениславский.
Он заявил, что, анализируя форум по безопасности в Мюнхене, можно прийти к выводу, что Украина уже не на первом месте.
"Потому, что если проанализировать последний знаковый форум по безопасности в Мюнхене, мы видим, что Украина, к большому сожалению, уже не на первом месте и не является таким ключевым аргументом по безопасности в мире. Это уже рассматривается как составляющая различных конфликтов, различных точек напряжения во всем мире, которые делаются прямо рф", - отметил Вениславский.
Дополнение
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что путин решил продолжать войну до окончательной победы.
The Telegraph сообщало, что путин планирует продолжать войну против Украины до 2027-2028 годов.
"Имеет достаточно ресурсов": в комитете по нацбезопасности сообщили, сколько лет еще рф готова воевать
Согласно разведывательным данным, россия имеет еще достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну против Украины и в 2025 году, возможно, в 2026 году.
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