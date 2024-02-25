Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

россия не планировала и не рассчитывала на длительную войну. Каждый дополнительный месяц, тем более год агрессии приводит к катастрофическим последствиям в российской экономике и внутренней ситуации. Однако, рф отталкивается от реальной ситуации, как и Украина. Об этом журналисту УНН заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, комментируя информацию о том, что рф готова воевать в 2025 году, и возможно, в 2026 году.

россия не планировала и не рассчитывала на долгую и длительную войну. Несмотря на то, что физически человеческих ресурсов или запасов вооружения вроде бы у них много, каждый дополнительный месяц, тем более год войны приводит к катастрофическим последствиям в российской экономике и внутренней ситуации. кремлевский режим это прекрасно понимает - ответил Юсов на вопрос, действительно ли у россии есть ресурсы воевать в 2025 году, и, возможно, в 2026 году, и вообще сколько лет она планирует воевать.

Представитель ГУР сказал, что конкретные сроки разведка не будет называть.

"Понятно, что они отталкиваются от реальной ситуации, как и мы. Украина делает все возможное для того, чтобы эту войну завершить как можно скорее и освободить украинские территории", - отметил Юсов.

Дополнение

Член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский сообщал ранее, что россия имеет достаточно еще ресурсов для того, чтобы продолжить войну против Украины. В закрытых сообщениях представителей разведок на комитете по нацбезопасности они подтверждают, что рф готова воевать в 2025 году, возможно, в 2026 году.