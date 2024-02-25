Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
Киев • УНН
россия не планировала длительную войну, и каждый дополнительный месяц боевых действий приводит к катастрофическим последствиям для ее экономики и внутренней ситуации.
россия не планировала и не рассчитывала на длительную войну. Каждый дополнительный месяц, тем более год агрессии приводит к катастрофическим последствиям в российской экономике и внутренней ситуации. Однако, рф отталкивается от реальной ситуации, как и Украина. Об этом журналисту УНН заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, комментируя информацию о том, что рф готова воевать в 2025 году, и возможно, в 2026 году.
россия не планировала и не рассчитывала на долгую и длительную войну. Несмотря на то, что физически человеческих ресурсов или запасов вооружения вроде бы у них много, каждый дополнительный месяц, тем более год войны приводит к катастрофическим последствиям в российской экономике и внутренней ситуации. кремлевский режим это прекрасно понимает
Представитель ГУР сказал, что конкретные сроки разведка не будет называть.
"Понятно, что они отталкиваются от реальной ситуации, как и мы. Украина делает все возможное для того, чтобы эту войну завершить как можно скорее и освободить украинские территории", - отметил Юсов.
Дополнение
Член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский сообщал ранее, что россия имеет достаточно еще ресурсов для того, чтобы продолжить войну против Украины. В закрытых сообщениях представителей разведок на комитете по нацбезопасности они подтверждают, что рф готова воевать в 2025 году, возможно, в 2026 году.
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
россия не планировала длительную войну, и каждый дополнительный месяц боевых действий приводит к катастрофическим последствиям для ее экономики и внутренней ситуации.
Силы МВД, которые участвуют в боевых действиях, сейчас составляют около 20% от Сил обороны - Клименко
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что силы его министерства сейчас составляют около 20% украинской армии и уничтожили российскую технику на сумму более 5,5 миллиардов долларов.
Украине удалось удержать экономику несмотря на полномасштабную войну - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на продолжающуюся войну, Украине удалось сохранить экономику.
Создание Сил беспилотных систем даст возможность наносить противнику максимальные потери - Сухаревский
Заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины заявил, что вновь созданные подразделения ДШВ будут мощным ресурсом на поле боя, способным нанести максимальные потери противнику и асимметрично ответить на его действия.
В ГУР опровергли информацию, что непризнанное Приднестровье 28 февраля попросится в рф
28 февраля 2024 года депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде не планируют обращаться к российскому диктатору путину с просьбой войти в состав рф, отметили в ГУР.
Держать голову холодной и принимать решения, которые успокоят ситуацию - Кулеба о путях решения противоречий с польскими фермерами
Польское и украинское правительства нуждаются в откровенных дискуссиях и быстрых решений, чтобы успокоить ситуацию на границе между фермерами.
Семь украинских компаний уже изготавливают украинские аналоги "Ланцета" - Федоров
Вице-премьер-министр Украины сообщил, что сейчас 7 предприятий производят украинские беспилотники-аналоги "Ланцета".
Федоров: 90% всех дронов, которые Украина использует на поле боя, - отечественного производства
Вице-премьер-министр Украины Федоров заявил, что 90% беспилотников, которые сейчас используются Вооруженными силами Украины в конфликте, являются отечественного производства.
За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин
По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, украинская оборонная промышленность в 2023 году произвела втрое больше продукции, чем в 2022 году, и имеет потенциал на 2024 год, который в 6 раз превышает прошлогодний показатель.
Экс-президент США Дональд Трамп пока не согласился приехать в Украину, несмотря на публичные сигналы от Зеленского
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет четкого ответа от бывшего президента США Дональда Трампа или его команды на публичное приглашение президента Украины Зеленского посетить Украину.