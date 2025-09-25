Министр обороны США вызвал сотни генералов и адмиралов на встречу - WP

Министр обороны США Пит Хэгсет приказал сотням генералов и адмиралов армии США собраться на следующей неделе без предупреждения — и без указания причины — на базе морской пехоты в Вирджинии, что посеяло путаницу и тревогу после того, как администрация Трампа уволила многочисленных высокопоставленных чиновников в этом году, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

По словам более десятка человек, знакомых с этим вопросом, эта крайне необычная директива была разослана практически всем высшим военным командирам по всему миру. Директива была издана в начале этой недели, когда приближается прекращение работы правительства, и через несколько месяцев после того, как команда Хэгсета в Пентагоне объявила о планах по масштабной консолидации высшего военного командования.

В своем заявлении в четверг представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что Хэгсет "обратится к своим высокопоставленным чиновникам в начале следующей недели", но не предоставил никаких дополнительных подробностей. Парнелл, старший советник министра обороны, не выразил никаких опасений относительно репортажей The Washington Post о встрече, запланированной на вторник в Квантико, штат Вирджиния.

Издание отмечает, что в Соединенных Штатах и десятках других стран и часовых поясов проживает около 800 генералов и адмиралов. По словам людей, знакомых с этим вопросом, приказ Хэгсета касается всех старших офицеров в звании бригадного генерала или выше, или их эквивалента в ВМС, которые занимают командные должности, и их старших советников. Как правило, эти офицеры контролируют сотни или тысячи рядовых военнослужащих.

Ожидается, что среди тех, кто посетит встречу Хэгсета, будут высшие командиры в зонах конфликтов и старшие военные руководители, размещенные по всей Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили люди, знакомые с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности, поскольку не имели права публично обсуждать этот вопрос. Приказ не распространяется на старших военных офицеров, занимающих штабные должности.

Ни один человек, который разговаривал с The Post, не мог припомнить, чтобы министр обороны когда-либо приказывал стольким военным генералам и адмиралам собраться таким образом. Некоторые сказали, что это вызывает беспокойство относительно безопасности.

"Люди очень обеспокоены. Они не представляют, что это значит", – сказал один человек.

Двое других выразили разочарование тем, что даже многие командиры, размещенные за границей, будут обязаны присутствовать. Один сказал, что "это не так делается".

"Нельзя вызывать главных военных, которые ведут своих людей и глобальные силы, в аудиторию за пределами Вашингтона, и не объяснить им, почему/какая тема или повестка дня", – сказал этот человек, используя сокращение от генерал-офицера или флаг-офицера.

"Мы сейчас выводим каждого генерала и флаг-офицера из Тихого океана?" – сказал один американский чиновник. "Все это странно".

Добавим

Издание добавляет, что эти приказы поступают на фоне того, как Хэгсет в одностороннем порядке недавно осуществил масштабные изменения в Пентагоне, в частности распорядился сократить количество генералов на 20 процентов, уволить старших руководителей без причины и издал новый громкий приказ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны.

Трамп переименовал Министерство обороны США в Министерство войны

Высшие должностные лица администрации также готовят новую стратегию национальной обороны, которая, как ожидается, сделает оборону страны главной задачей страны после нескольких лет, когда Китай признавали главной угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов. Некоторые должностные лица, знакомые с приказом о поездках, сказали, что, по их мнению, этот вопрос может быть обсужден.

Майская директива Хэгсета о сокращении около 100 генералов и адмиралов также вызвала обеспокоенность среди высшего военного руководства. Тогда он призвал к "минимальному" 20-процентному сокращению количества четырехзвездных офицеров — высшего воинского звания — на действительной службе и соответствующего количества генералов в Национальной гвардии. Также будет еще как минимум 10-процентное сокращение общего количества генералов и адмиралов во всех силах.

В прошлом месяце Хэгсет уволил генерал-лейтенанта Джеффри Круза, директора Агентства оборонной разведки; вице-адмирала Нэнси Лакор, начальника резерва ВМС; и контр-адмирала Милтона Сэндса, офицера морских котиков ВМС, который руководил Командованием специальных операций ВМС. В этих случаях не было названо никакой конкретной причины.

Эти увольнения стали последними в рамках более широкой чистки высших должностей в агентствах национальной безопасности. С момента вступления в должность администрация Трампа также уволила председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза К. Брауна-младшего; начальника военно-морских операций адмирала Лизу Франкетти; командующего Береговой охраной адмирала Линду Фаган; и заместителя начальника штаба ВВС генерала Джеймса Слайфа среди прочих. Список содержит непропорционально большое количество женщин.

Генерал Дэвид Олвин, начальник штаба ВВС, в прошлом месяце объявил, что уйдет в отставку в ноябре после того, как его попросили уйти в отставку.