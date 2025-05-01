Кадровые перестановки в США после скандала с утечкой информации: грозит ли увольнение главе Пентагона Хегсету
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп не планирует увольнять министра обороны Пита Гегсета после скандала с утечкой информации. Мнение Трампа о Хегсете резко отличается от отношения к Волцу.
Президент США Дональд Трамп не планирует увольнять министра обороны США Пита Хегсета после скандала с утечкой информации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, демократы на Капитолийском холме отреагировали на увольнение советника по национальной безопасности Майка Волца, отметив, что Трамп увольняет не того чиновника по национальной безопасности.
Они считают, что министр обороны Пит Хегсет больше заслуживает увольнения после того, как он обсуждал в чате Signal цели для бомбардировок в Йемене. Но мнение Трампа о Хегсете резко отличается от того, как он относился к Волцу после эпизода с Signal
Источники издания отмечают, что Трамп считает, что Хегсет не должен быть уволен после того, как администрация потратила столько политического капитала, чтобы утвердить его на должности.
Напомним
Советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майка Волца и его заместителя Алекса Вонга уже уволили.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф не заинтересован в должности советника главы Белого дома по вопросам национальной безопасности.
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