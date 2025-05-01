Кадровые перестановки в США после скандала с утечкой информации: грозит ли увольнение главе Пентагона Хегсету

Президент США Дональд Трамп не планирует увольнять министра обороны США Пита Хегсета после скандала с утечкой информации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

Как пишет издание, демократы на Капитолийском холме отреагировали на увольнение советника по национальной безопасности Майка Волца, отметив, что Трамп увольняет не того чиновника по национальной безопасности.

Они считают, что министр обороны Пит Хегсет больше заслуживает увольнения после того, как он обсуждал в чате Signal цели для бомбардировок в Йемене. Но мнение Трампа о Хегсете резко отличается от того, как он относился к Волцу после эпизода с Signal