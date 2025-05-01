Кадрові у США після скандалу із витоком інформації: чи загрожує звільнення главі Пентагону Гегсету

Президент США Дональд Трамп не планує звільняти міністра оборони США Піта Гегсета після скандалу із витоком інформації. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, передає УНН.

Як пише видання, демократи на Капітолійському пагорбі відреагували на звільнення радника з національної безпеки Майка Волца, зазначивши, що Трамп звільняє не того чиновника з національної безпеки.

Вони вважають, що міністр оборони Піт Гегсет більше заслуговує на звільнення після того, як він обговорював у чаті Signal цілі для бомбардувань в Ємені. Але думка Трампа щодо Гегсета різко відрізняється від того, як він ставився до Волца після епізоду з Signal