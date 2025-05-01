Кадрові у США після скандалу із витоком інформації: чи загрожує звільнення главі Пентагону Гегсету
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп не планує звільняти міністра оборони Піта Гегсета після скандалу із витоком інформації. Думка Трампа щодо Гегсета різко відрізняється від ставлення до Волца.
Президент США Дональд Трамп не планує звільняти міністра оборони США Піта Гегсета після скандалу із витоком інформації. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, передає УНН.
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Як пише видання, демократи на Капітолійському пагорбі відреагували на звільнення радника з національної безпеки Майка Волца, зазначивши, що Трамп звільняє не того чиновника з національної безпеки.
Вони вважають, що міністр оборони Піт Гегсет більше заслуговує на звільнення після того, як він обговорював у чаті Signal цілі для бомбардувань в Ємені. Але думка Трампа щодо Гегсета різко відрізняється від того, як він ставився до Волца після епізоду з Signal
Джерела видання зазначається, що Трамп вважає, що Гегсет не повинен бути звільнений після того, як адміністрація витратила стільки політичного капіталу, щоб затвердити його на посаді.
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Радника президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майка Волца і його заступника Алекса Вонга вже звільнили.
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