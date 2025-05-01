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Трамп висунув Волца на посаду посла в ООН, виконувати обов'язки радника з безпеки буде Рубіо

Київ • УНН

 • 3446 перегляди

Трамп висунув Майка Волца на посаду посла США в ООН. Марко Рубіо, держсекретар, буде радником з нацбезпеки.

Трамп висунув Волца на посаду посла в ООН, виконувати обов'язки радника з безпеки буде Рубіо

Президент США Дональд Трамп заявив, що висуне кандидатуру Майка Волца на посаду наступного посла США в Організації Об'єднаних Націй. Обов'язки радника з національної безпеки виконуватиме державний секретар Марко Рубіо, передає УНН.

Я радий оголосити, що я висуну кандидатуру Майка Волца на посаду наступного посла США в Організації Об'єднаних Націй. З часу своєї служби у військовій формі на полі бою, в Конгресі та як мій радник з національної безпеки Майк Волц наполегливо працював, щоб поставити інтереси нашої країни на перше місце. Я знаю, що він робитиме те саме у своїй новій ролі 

- написав Трамп у Truth Social.

Тим часом, за словами Трампа, державний секретар Марко Рубіо виконуватиме обов'язки радника з національної безпеки, продовжуючи при цьому своє сильне керівництво в Державному департаменті.

Разом ми продовжимо невтомно боротися за те, щоб ЗРОБИТИ Америку і весь світ ЗНОВУ БЕЗПЕЧНИМИ. Дякую за вашу увагу до цього питання! 

- резюмував Трамп.

Додамо

Як повідомляв Fox News, радника президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майка Волца і його заступника Алекса Вонга вже звільнили.

CNN писав, що радник з національної безпеки Майк Волц покине адміністрацію президента США Дональда Трампа найближчими днями. Його робота опинилася під питанням після інциденту з витоком інформації.

Віткофф не зацікавлений у посаді радника з нацбезпеки при Білому домі - CNN01.05.2025, 20:30 • 7006 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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