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Уолц покинул пост советника Трампа по нацбезопасности - СМИ

Киев • УНН

 • 2586 просмотра

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг были уволены. Ожидается, что будут объявлены увольнения других сотрудников.

Уолц покинул пост советника Трампа по нацбезопасности - СМИ

Советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майка Уолца и его заместителя Алекса Вонга уже уволили. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники, передает УНН.

Советник администрации Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц и другие сотрудники покинули Совет национальной безопасности 

- пишет издание.

Отмечается, что вместе с Уолцем был уволен и его заместитель Алекс Вонг. Издание отмечает, что, вероятно, будет объявлено об увольнении других сотрудников, а президент Дональд Трамп, как ожидается, публично выскажется по этому поводу.

Добавим

Ранее CNN сообщал, что советник по национальной безопасности Майк Уолц покинет администрацию президента США Дональда Трампа в ближайшие дни. Его работа оказалась под вопросом после инцидента с утечкой информации.

Уолц в ближайшие дни покинет пост советника Трампа по нацбезопасности. Его должность может занять Уиткофф01.05.25, 18:24 • 6664 просмотра

Напомним

Президент США Дональд Трамп поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолца после того, как главного редактора The Atlantic случайно добавили в закрытый чат высокопоставленных чиновников в приложении для обмена сообщениями Signal, где обсуждались военные планы.

Павел Башинский

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