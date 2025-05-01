Волц залишив посаду радника Трампа з нацбезпеки - ЗМІ
Київ • УНН
Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц і його заступник Алекс Вонг були звільнені. Очікується, що будуть оголошені звільнення інших співробітників.
Радника президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майка Волца і його заступника Алекса Вонга вже звільнили. Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерела, передає УНН.
Радник адміністрації Трампа з питань національної безпеки Майк Волц та інші співробітники покинули Раду національної безпеки
Зазначається, що разом із Волцем був звільнений і його заступник Алекс Вонг. Видання наголошує, що ймовірно, буде оголошено про звільнення інших співробітників, а президент Дональд Трамп, як очікується, публічно висловиться з цього приводу.
Додамо
Раніше CNN повідомляв, що радник з національної безпеки Майк Волц покине адміністрацію президента США Дональда Трампа найближчими днями. Його робота опинилася під питанням після інциденту з витоком інформації.
Волц найближчими днями покине посаду радника Трампа з нацбезпеки. Його посаду може зайняти Віткофф01.05.25, 18:24 • 8116 переглядiв
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підтримав свого радника з національної безпеки Майка Волца після того, як головного редактора The Atlantic випадково додали до закритого чату високопосадовців у додатку для обміну повідомленнями Signal, де обговорювалися військові плани.