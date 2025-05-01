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Волц залишив посаду радника Трампа з нацбезпеки - ЗМІ

Київ • УНН

 • 5112 перегляди

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц і його заступник Алекс Вонг були звільнені. Очікується, що будуть оголошені звільнення інших співробітників.

Волц залишив посаду радника Трампа з нацбезпеки - ЗМІ

Радника президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майка Волца і його заступника Алекса Вонга вже звільнили. Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерела, передає УНН.

Радник адміністрації Трампа з питань національної безпеки Майк Волц та інші співробітники покинули Раду національної безпеки 

- пише видання.

Зазначається, що разом із Волцем був звільнений і його заступник Алекс Вонг. Видання наголошує, що ймовірно, буде оголошено про звільнення інших співробітників, а президент Дональд Трамп, як очікується, публічно висловиться з цього приводу.

Додамо

Раніше CNN повідомляв, що радник з національної безпеки Майк Волц покине адміністрацію президента США Дональда Трампа найближчими днями. Його робота опинилася під питанням після інциденту з витоком інформації.

Волц найближчими днями покине посаду радника Трампа з нацбезпеки. Його посаду може зайняти Віткофф01.05.25, 18:24 • 8116 переглядiв

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підтримав свого радника з національної безпеки Майка Волца після того, як головного редактора The Atlantic випадково додали до закритого чату високопосадовців у додатку для обміну повідомленнями Signal, де обговорювалися військові плани.

Павло Башинський

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