Волц найближчими днями покине посаду радника Трампа з нацбезпеки. Його посаду може зайняти Віткофф
Київ • УНН
Майк Волц покине адміністрацію Трампа, його робота опинилася під питанням після інциденту з витоком інформації. На заміну розглядається Стів Віткофф, друг Трампа.
Очікується, що радник з національної безпеки Майк Волц покине адміністрацію президента США Дональда Трампа найближчими днями. Про це повідомили CNN два джерела, знайомих з ситуацією, передає УНН.
Деталі
Його робота опинилася в підвішеному стані після того, як Волцу цього тижня стало ясно, що його час керівництва Радою національної безпеки добіг кінця, згідно з джерелом, знайомим з тим, що сталося. Алекс Вонг, заступник радника з національної безпеки, також покине Білий дім, згідно з іншою знайомою людиною.
Спеціальний посланник Стів Віткофф, забудовник і друг президента Дональда Трампа, розглядається як кандидат на заміну Волца на посаді радника з національної безпеки, повідомила ця людина.
Рішення ще не прийнято. Віткофф вів переговори з росією та Іраном, поки Трамп шукає міжнародні угоди.
Волц намагався залишитися і був присутній на засіданні Кабінету міністрів у середу, з'явився на Fox News і з'явився в Західному крилі в четвер.
Але Волц опинився в хисткому становищі і втратив більшу частину свого впливу в Західному крилі після того, як він ненавмисно додав репортера в груповий чат про військові удари. Трамп тоді підтримав його, але авторитет Волца так і не відновився, згідно з чотирма джерелами. Він також втратив свій авторитет серед головних помічників у Західному крилі.
"Волц засвоїв урок": Трамп підтримав радника після витоку військових планів у Signal25.03.2025, 16:18 • 19699 переглядiв