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Уолц в ближайшие дни покинет пост советника Трампа по нацбезопасности. Его должность может занять Уиткофф

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Майк Уолц покинет администрацию Трампа, его работа оказалась под вопросом после инцидента с утечкой информации. На замену рассматривается Стив Уиткофф, друг Трампа.

Уолц в ближайшие дни покинет пост советника Трампа по нацбезопасности. Его должность может занять Уиткофф

Ожидается, что советник по национальной безопасности Майк Уолц покинет администрацию президента США Дональда Трампа в ближайшие дни. Об этом сообщили CNN два источника, знакомых с ситуацией, передает УНН.

Детали

Его работа оказалась в подвешенном состоянии после того, как Уолцу на этой неделе стало ясно, что его время руководства Советом национальной безопасности подошло к концу, согласно источнику, знакомому с тем, что произошло. Алекс Вонг, заместитель советника по национальной безопасности, также покинет Белый дом, согласно другому знакомому человеку.

Специальный посланник Стив Уиткофф, застройщик и друг президента Дональда Трампа, рассматривается как кандидат на замену Уолца на посту советника по национальной безопасности, сообщила этот человек.

Решение еще не принято. Уиткофф вел переговоры с россией и Ираном, пока Трамп ищет международные соглашения.

Уолц пытался остаться и присутствовал на заседании Кабинета министров в среду, появился на Fox News и появился в Западном крыле в четверг.

Но Уолц оказался в шатком положении и потерял большую часть своего влияния в Западном крыле после того, как он непреднамеренно добавил репортера в групповой чат о военных ударах. Трамп тогда поддержал его, но авторитет Уолца так и не восстановился, согласно четырем источникам. Он также потерял свой авторитет среди главных помощников в Западном крыле.

"Уолтц усвоил урок": Трамп поддержал советника после утечки военных планов в Signal25.03.2025, 16:18 • 19699 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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