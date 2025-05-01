Віткофф не зацікавлений у посаді радника з нацбезпеки при Білому домі - CNN

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф не зацікавлений у посаді радника глави Білого дому щодо питань національної безпеки. Про це Віткофф повідомив своєму оточенню.

Передає УНН із посиланням на CNN.



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Спеціальний посланник президента Дональда Трампа на Близькому Сході, колишній адвокат із питань нерухомості та інвестор Стів Віткофф відповів на чутки про те, що саме він є провідним кандидатом на посаду радника з національної безпеки. Ці припущення стали поширюватись одразу після того, як стало відомо, що діючий радник за нацбезпеки Майк Волц та його заступник покинуть свої посади в Білому домі.

Віткофф сказав своєму найближчому оточенню, що він не хоче займати цю посаду [радника з національної безпеки], і вони не очікують, що його оберуть - повідомили джерела, близькі до Віткоффа.

Нагадаємо

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц і його заступник Алекс Вонг були звільнені. Очікується, що будуть оголошені звільнення інших співробітників.

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