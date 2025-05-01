Віткофф не зацікавлений у посаді радника з нацбезпеки при Білому домі - CNN

$41.470.09
47.170.12
ukenru
"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку
Ексклюзив
14:27 • 30494 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

1 травня, 12:24 • 73748 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Ексклюзив
1 травня, 11:10 • 86465 перегляди

Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

1 травня, 10:25 • 98205 перегляди

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Ексклюзив
1 травня, 08:40 • 105174 перегляди

Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

1 травня, 04:00 • 279829 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

30 квітня, 21:58 • 152223 перегляди

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно

30 квітня, 15:17 • 169132 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 225775 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 253658 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+11°
3м/с
46%
753 мм
Популярнi новини

Втримати коріння: як Україні вдалося зберегти кримські наукові надбання рослинництва

1 травня, 09:26 • 183809 перегляди

McDonald's прибирає легендарний бургер "Біг Тейсті" з меню

1 травня, 09:35 • 85225 перегляди

Навмисна провокація проти дружби країн: посол України в Польщі відреагував на інцидент з прапором

1 травня, 10:34 • 56930 перегляди

Знову заморозки: Діденко попереджає про зниження температури вночі, а також дощі на заході України

1 травня, 10:41 • 50178 перегляди

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

13:44 • 83966 перегляди
Публікації

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

13:44 • 84454 перегляди

Втримати коріння: як Україні вдалося зберегти кримські наукові надбання рослинництва

1 травня, 09:26 • 184355 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

1 травня, 04:00 • 279811 перегляди

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

30 квітня, 15:42 • 217382 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 252057 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Дональд Трамп

Михайло Федоров

Папа Франциск

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Гейлі Бібер з’явилася на світському заході у Нью-Йорку після скандалу у мережі щодо наслідування Селени Гомес

16:52 • 12013 перегляди

Після фільмів Феррари та Герцога: режисер Такаші Мііке зніме нову версію "Поганого лейтенанта"

14:10 • 20831 перегляди

Донька Де Ніро оголосила про свій трансгендерний перехід: як відреагував зірковий тато

13:28 • 23125 перегляди

Том Круз закрутив новий роман? Кінозірку помітили у компанії кубинської акторки Ани де Армас 62-річного голлівудського актора

13:27 • 21543 перегляди

McDonald's прибирає легендарний бургер "Біг Тейсті" з меню

1 травня, 09:35 • 85587 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

Telegram

9K720 Iskander

Rockwell B-1 Lancer

Віткофф не зацікавлений у посаді радника з нацбезпеки при Білому домі - CNN

Київ • УНН

 • 5626 перегляди

Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф повідомив, що не зацікавлений у посаді радника з питань нацбезпеки після звільнення Майка Волца. Він відповів на чутки, що є провідним кандидатом.

Віткофф не зацікавлений у посаді радника з нацбезпеки при Білому домі - CNN

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф не зацікавлений у посаді радника глави Білого дому щодо питань національної безпеки. Про це Віткофф повідомив своєму оточенню. 

Передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Спеціальний посланник президента Дональда Трампа на Близькому Сході, колишній адвокат із питань нерухомості та інвестор Стів Віткофф відповів на чутки про те, що саме він є провідним кандидатом на посаду радника з національної безпеки. Ці припущення стали поширюватись одразу після того, як стало відомо, що діючий радник за нацбезпеки Майк Волц та його заступник покинуть свої посади в Білому домі.

Віткофф сказав своєму найближчому оточенню, що він не хоче займати цю посаду [радника з національної безпеки], і вони не очікують, що його оберуть

- повідомили джерела, близькі до Віткоффа.

Нагадаємо

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц і його заступник Алекс Вонг були звільнені. Очікується, що будуть оголошені звільнення інших співробітників.

Угода з Україною щодо копалин буде укладена - радник президента США Волц27.04.25, 18:25 • 5083 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Майк Волц
Стів Віткофф
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Brent
$61.37
Bitcoin
$96,790.50
S&P 500
$5,623.78
Tesla
$282.45
Газ TTF
$32.15
Золото
$3,221.85
Ethereum
$1,855.90