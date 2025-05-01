Виткофф не заинтересован в должности советника по нацбезопасности при Белом доме - CNN

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф не заинтересован в должности советника главы Белого дома по вопросам национальной безопасности. Об этом Виткофф сообщил своему окружению.

Передает УНН со ссылкой на CNN.



Специальный посланник президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, бывший адвокат по вопросам недвижимости и инвестор Стив Виткофф ответил на слухи о том, что именно он является ведущим кандидатом на должность советника по национальной безопасности. Эти предположения стали распространяться сразу после того, как стало известно, что действующий советник по нацбезопасности Майк Волц и его заместитель покинут свои должности в Белом доме.

Виткофф сказал своему ближайшему окружению, что он не хочет занимать эту должность [советника по национальной безопасности], и они не ожидают, что его выберут