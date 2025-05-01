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Виткофф не заинтересован в должности советника по нацбезопасности при Белом доме - CNN

Киев • УНН

 • 3670 просмотра

Специальный посланник Трампа Стив Виткофф сообщил, что не заинтересован в должности советника по вопросам нацбезопасности после увольнения Майка Волца. Он ответил на слухи, что является ведущим кандидатом.

Виткофф не заинтересован в должности советника по нацбезопасности при Белом доме - CNN

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф не заинтересован в должности советника главы Белого дома по вопросам национальной безопасности. Об этом Виткофф сообщил своему окружению. 

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Специальный посланник президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, бывший адвокат по вопросам недвижимости и инвестор Стив Виткофф ответил на слухи о том, что именно он является ведущим кандидатом на должность советника по национальной безопасности. Эти предположения стали распространяться сразу после того, как стало известно, что действующий советник по нацбезопасности Майк Волц и его заместитель покинут свои должности в Белом доме.

Виткофф сказал своему ближайшему окружению, что он не хочет занимать эту должность [советника по национальной безопасности], и они не ожидают, что его выберут

- сообщили источники, близкие к Виткоффу.

Напомним

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц и его заместитель Алекс Вонг были уволены. Ожидается, что будут объявлены увольнения других сотрудников.

Соглашение с Украиной по ископаемым будет заключено – советник президента США Волц27.04.25, 18:25 • 5075 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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