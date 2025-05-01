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Трамп выдвинул Уолца на пост посла в ООН, выполнять обязанности советника по безопасности будет Рубио

Киев • УНН

 • 3196 просмотра

Трамп выдвинул Майка Уолца на пост посла США в ООН. Марко Рубио, госсекретарь, будет советником по нацбезопасности.

Трамп выдвинул Уолца на пост посла в ООН, выполнять обязанности советника по безопасности будет Рубио

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвину кандидатуру Майка Уолца на пост следующего посла США в Организации Объединенных Наций. Обязанности советника по национальной безопасности будет выполнять государственный секретарь Марко Рубио, передает УНН.

Я рад объявить, что я выдвину кандидатуру Майка Уолца на пост следующего посла США в Организации Объединенных Наций. Со времени своей службы в военной форме на поле боя, в Конгрессе и в качестве моего советника по национальной безопасности Майк Уолц упорно трудился, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место. Я знаю, что он будет делать то же самое в своей новой роли 

- написал Трамп в Truth Social.

Тем временем, по словам Трампа, государственный секретарь Марко Рубио будет выполнять обязанности советника по национальной безопасности, продолжая при этом свое сильное руководство в Государственном департаменте.

Вместе мы продолжим неустанно бороться за то, чтобы СДЕЛАТЬ Америку и весь мир СНОВА БЕЗОПАСНЫМИ. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу! 

- резюмировал Трамп.

Добавим

Как сообщал Fox News, советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майка Уолца и его заместителя Алекса Вонга уже уволили.

CNN писал, что советник по национальной безопасности Майк Уолц покинет администрацию президента США Дональда Трампа в ближайшие дни. Его работа оказалась под вопросом после инцидента с утечкой информации.

Виткофф не заинтересован в должности советника по нацбезопасности при Белом доме - CNN01.05.2025, 20:30 • 6852 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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