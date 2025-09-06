Чиновники Пентагона возмущены указом Трампа о переименовании ведомства в Министерство войны

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
12:37 • 20259 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
10:49 • 28900 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 31908 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 32710 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 41871 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 52325 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 33138 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 41183 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 45010 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37279 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.1м/с
40%
755мм
Популярные новости
ISW: Путин своими заявлениями пытается запугать Запад и нивелировать идею гарантий безопасности для Украины6 сентября, 05:26 • 12883 просмотра
Трамп пригрозил ЕС торговым расследованием из-за штрафа Google6 сентября, 05:59 • 7860 просмотра
Первый за 40 лет: японский принц Хисахито достиг совершеннолетия6 сентября, 07:06 • 15015 просмотра
В результате ДТП в Измаиле погибла дочь депутата Киевсовета Бойченко6 сентября, 09:01 • 14324 просмотра
Протест польских фермеров: движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено13:28 • 4980 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
10:49 • 28878 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 31894 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 52316 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 35792 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 59119 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Марк Рютте
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Закарпатская область
Купянск
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 41163 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 93215 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 39418 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 43676 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 44784 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
Хранитель
Facebook
Шахед-136

Чиновники Пентагона возмущены указом Трампа о переименовании ведомства в Министерство войны

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Должностные лица Пентагона выражают гнев и растерянность из-за указа Дональда Трампа о переименовании Министерства обороны в Министерство войны. Ребрендинг может стоить миллионы долларов, включая смену печатей на 700 тыс. объектах в 40 странах.

Чиновники Пентагона возмущены указом Трампа о переименовании ведомства в Министерство войны

Чиновники Пентагона возмущены указом президента США Дональда Трампа о переименовании Министерства обороны в Министерство войны. Новый ребрендинг может стоить США миллионы долларов. Об этом пишет издание POLITICO, передает УНН.

Многие выражали разочарование, гнев и откровенную растерянность по поводу этих усилий, которые могут стоить миллиарды долларов на косметические изменения, которые мало что сделают для решения самых насущных военных проблем, таких как противодействие более агрессивному альянсу авторитарных государств 

- пишет издание.

Детали указа, подписанного Трампом, до сих пор неизвестны, но чиновникам, возможно, придется изменить печати Министерства обороны на более чем 700 тыс. объектах в 40 странах и всех 50 штатах. Это включает все: от фирменных бланков для шести военных ветвей и десятков других агентств до тисненых салфеток в обеденных залах, вышитых курток для должностных лиц, утвержденных Сенатом, и брелоков и кепок в магазине Пентагона.

Это исключительно для внутренней политической аудитории. Это не только будет стоить миллионы долларов, но и не будет иметь абсолютно никакого влияния на расчеты Китая или россии. Хуже того, это будет использовано нашими врагами, чтобы изобразить Соединенные Штаты как разжигающих войну и угрозу международной стабильности 

- заявил бывший чиновник Минобороны.

Официальное изменение названия, вероятно, потребует акта Конгресса, хотя человек, знакомый с обсуждениями, сказал, что Белый дом ищет способы избежать голосования в Конгрессе.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал указ о преобразовании Министерства обороны в Министерство войны.

Павел Башинский

Новости Мира
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты