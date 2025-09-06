Чиновники Пентагона возмущены указом Трампа о переименовании ведомства в Министерство войны

Чиновники Пентагона возмущены указом президента США Дональда Трампа о переименовании Министерства обороны в Министерство войны. Новый ребрендинг может стоить США миллионы долларов. Об этом пишет издание POLITICO, передает УНН.

Многие выражали разочарование, гнев и откровенную растерянность по поводу этих усилий, которые могут стоить миллиарды долларов на косметические изменения, которые мало что сделают для решения самых насущных военных проблем, таких как противодействие более агрессивному альянсу авторитарных государств

Детали указа, подписанного Трампом, до сих пор неизвестны, но чиновникам, возможно, придется изменить печати Министерства обороны на более чем 700 тыс. объектах в 40 странах и всех 50 штатах. Это включает все: от фирменных бланков для шести военных ветвей и десятков других агентств до тисненых салфеток в обеденных залах, вышитых курток для должностных лиц, утвержденных Сенатом, и брелоков и кепок в магазине Пентагона.

Это исключительно для внутренней политической аудитории. Это не только будет стоить миллионы долларов, но и не будет иметь абсолютно никакого влияния на расчеты Китая или россии. Хуже того, это будет использовано нашими врагами, чтобы изобразить Соединенные Штаты как разжигающих войну и угрозу международной стабильности