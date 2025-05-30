Специалиста по кибербезопасности военной разведки США обвиняют в попытке передать секретные данные иностранному государству - ABC News

28-летнего специалиста по информационным технологиям Агентства военной разведки США арестовали за попытку передать секретные материалы иностранному правительству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Министерство юстиции США объявило, что ИТ-специалиста, работающего в Разведывательном управлении Министерства обороны США, арестовали в четверг и обвинили в попытке предоставить секретную информацию дружественному иностранному правительству.

ФБР заявило, что Натан Лаатш предложил предоставить секретную информацию иностранному правительству, поскольку, по словам информатора, Лаатш "не соглашался или не разделял ценности этой администрации" и был готов поделиться "готовыми разведывательными продуктами, некоторыми необработанными разведданными и другой разнообразной секретной документацией - пишет ABC News.

По данным следствия, во время общения с агентом ФБР под прикрытием, который выдавал себя за посланника иностранного государства, Лаатш, как утверждается, в течение трех дней переписывал секретную информацию в блокнот на своем столе, которую, как он сообщил агенту, готов предоставить.

Иностранная страна, с которой Лаатш обвиняется в попытке связаться, в судебных документах не указана.

1 мая ФБР провело операцию, в рамках которой Лаатш согласился передать секретную информацию на флэш-накопителе в отведенном месте в общественном парке на севере Вирджинии - пишет ABC News.

Информация, которую пытался передать Натан Лаатш, якобы имела уровни секретности "Секретно" и "Совершенно секретно".

Справка

Согласно судебным документам, Лаатш, который был принят на работу в Разведывательное управление Министерства обороны США в августе 2019 года, работал специалистом по обработке данных и ИТ-специалистом по информационной безопасности в Отделе внутренних угроз агентства.

Напомним

Этот случай является очередным в ряде инцидентов, связанных с утечкой секретной информации. Ранее Джек Тейшейра, член Национальной гвардии Массачусетса, был приговорен к 15 годам заключения за распространение секретных документов в сети Discord.

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