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Фахівця з кібербезпеки військової розвідки США звинувачують у спробі передати секретні дані іноземній державі - ABC News

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Військовий розвідник Натан Лаатш хотів передати таємні дані дружньому уряду через розбіжності з політикою США. Його затримали під час спроби передачі інформації.

Фахівця з кібербезпеки військової розвідки США звинувачують у спробі передати секретні дані іноземній державі - ABC News

28-річного фахівця з інформаційних технологій Агентства військової розвідки США заарештовано за спробу передати секретні матеріали іноземному уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

Міністерство юстиції США оголосило, що ІТ-фахівця, який працює в Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США, заарештували у четвер та звинуватили у спробі надати секретну інформацію дружньому іноземному уряду.

ФБР заявило, що Натан Лаатш запропонував надати секретну інформацію іноземному уряду, оскільки, за словами інформатора, Лаатш "не погоджувався або не поділяв цінності цієї адміністрації" та був готовий поділитися "готовими розвідувальними продуктами, деякими необробленими розвідданими та іншою різноманітною секретною документацією

 - пише ABC News.

За даними слідства, під час спілкування з агентом ФБР під прикриттям, який видавав себе за посланця іноземної держави, Лаатш, як стверджується, протягом трьох днів переписував секретну інформацію в блокнот на своєму столі, яку, як він повідомив агенту, готовий надати.

Іноземна країна, з якою Лаатш звинувачується у спробі зв'язатися, у судових документах не вказана.

1 травня ФБР провело операцію, в рамках якої Лаатш погодився передати секретну інформацію на флеш-накопичувачі у відведеному місці в громадському парку на півночі Вірджинії

- пише ABC News.

Інформація, яку намагався передати Натан Лаатш, нібито мала рівні секретності "Секретно" та "Цілком таємно".

Довідка

Згідно з судовими документами, Лаатш, якого було прийнято на роботу до Розвідувального управління Міністерства оборони США у серпні 2019 року, працював спеціалістом з обробки даних та ІТ-фахівцем з інформаційної безпеки у Відділі внутрішніх загроз агентства.

Нагадаємо

Цей випадок є черговим у низці інцидентів, пов'язаних із витоком секретної інформації. Раніше Джек Тейшейра, член Національної гвардії Массачусетсу, був засуджений до 15 років ув'язнення за поширення секретних документів у мережі Discord.

Чиновник з нацрозвідки США змусив аналітиків переписати дані, щоб не підставити Трампа - NYT21.05.25, 09:35 • 3100 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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