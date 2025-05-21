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The Guardian

Чиновник з нацрозвідки США змусив аналітиків переписати дані, щоб не підставити Трампа - NYT

Київ • УНН

 • 680 перегляди

Помічник директора нацрозвідки США наказав аналітикам змінити дані, щоб підтримати заяву Трампа щодо депортації людей, пов'язаних з венесуельською бандою. Це викликало тривогу через політизацію розвідданих.

Чиновник з нацрозвідки США змусив аналітиків переписати дані, щоб не підставити Трампа - NYT

Головний помічник директорки національної розвідки США Тулсі Габбард змусив аналітиків підрозділу переписати підготовлені дані, щоб вони не суперечили заяві президента Дональда Трампа про необхідність депортувати людей, "причетних" до венесуельської банди. Про це повідомляє The New York Times  з посиланням на свої джерела, передає УНН.

Деталі

Як твердить американське видання, оприлюднені електронні листи з внутрішньої переписки у Національній раді розвідки США засвідчили, що головний помічник директорки національної розвідки США Тулсі Габбард наказав аналітикам відредагувати підготовлену ними оцінку з розвідки. Він мотивувався необхідністю "захистити" президента Дональда Трампа від нападів за твердження адміністрації про те, що уряд Венесуели контролює злочинне угруповання.

Нам потрібно трохи "переписати" і провести більше аналітичної роботи, "щоб цей документ не використовувався проти директора Національної розвідки або президента (DNI або POTUS)

 - написав Джо Кент, начальник штабу пані Габбард, в електронному листі групі співробітників розвідки 3 квітня, використовуючи скорочене позначення посади Габбард і Трампа.

Минулого тижня The New York Times повідомила, що Кент змусив аналітиків переглянути свою оцінку, датовану 26 лютого, відносин між урядом Венесуели і бандою Tren de Aragua після того, як з'ясувалося, що оцінка суперечить наступній заяві Трампа. Розкриття точного тексту електронних листів пана Кента доповнило картину здійсненого політизованого втручання.

Доповнення

Підготовлена експертами аналітика, датована 7 квітня, суперечить ключовому твердженню, яке Трамп зробив для виправдання відправки людей, звинувачених у приналежності до банди без належної правової процедури, до сумнозвісної сальвадорської в'язниці.

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Листи на цю тему від пана Кента, який також є кандидатом пана Трампа на посаду керівника Національного центру боротьби з тероризмом, циркулювали в розвідувальній спільноті та були процитовані людьми, ознайомленими зі змістом листування. Втручання Кента викликали у департаменті тривогу з приводу політизації аналізу розвідданих.

Захисники Кента заперечують, що його спроба втручання була частиною кампанії тиску, стверджуючи, що він намагався показати більше того, що розвідувальна спільнота знала про банду.

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Але розкриття його листів підтверджує розповіді критиків, які заявили, що чиновник чинив політичний тиск, щоб створити і передати президенту спотворену доповідь, яка б підтримала, а не підірвала політичний порядок денний адміністрації Трампа.

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Проблема полягає у застосуванні Трампом у березні закону військового часу, що рідко використовується, а також закону про іноземних ворогів, для невідкладної депортації людей, звинувачених у приналежності до венесуельської банди. Після кількох літаків, завантажених такими депортованими, суди поки заблокували будь-яке подальше використання закону.

Закон, ухвалений 1798 року, дозволяє уряду висилати громадян країни, яка перебуває в оголошеній війні зі Сполученими Штатами або іншим чином вторгається на територію США. На перший погляд, він, мабуть, вимагає зв'язку з діями іноземної держави, і Трамп викликав такий зв'язок до життя в прокламації 15 березня.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує депортувати 1 мільйон іммігрантів протягом першого року його перебування на посаді. Про це повідомили американські ЗМІ із посиланням на джерела серед федеральних чиновників.

Лілія Набока

Лілія Набока

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