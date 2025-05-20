Адміністрація Трампа планує використати 250 млн доларів іноземної допомоги на депортацію українців і гаїтян - WP

Адміністрація Дональда Трампа готує план, який передбачає використання коштів іноземної допомоги США для фінансування програми добровільної репатріації мігрантів, зокрема українців і гаїтян. Йдеться про понад 700 тисяч людей, які покинули свої країни через війну, насильство та гуманітарні кризи. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

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За інформацією, пропозиція перебувала в розробці до відповідної заяви Міністерства внутрішньої безпеки від 5 травня, в якій йшлося про те, що іммігранти, які добровільно "самодепортуються" до своїх країн, матимуть право на отримання стипендії в розмірі 1000 доларів від уряду США.

Зокрема, пропозиція, розроблена за президентства Дональда Трампа, є незвичною, через те, що охоплює людей, які втекли з деяких із найнебезпечніших частин світу. І очевидно, як повідомляється, вона спрямована на те, щоб обійти Міжнародну організацію з міграції (МОМ), яка зазвичай допомагає повертати мігрантів до їхніх домівок. Це також збігається з пропозицією адміністрації різко скоротити іноземну допомогу, зокрема, шляхом ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і припинення 80% його програм, включно з тими, які обслуговували Україну, Гаїті та інші проблемні країни.

Крім українців і гаїтян, у проєктах документів також згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці, і йдеться про те, що вони також можуть стати об'єктом програми добровільної депортації.

Проекти документів були позначені як попередні, а представник DHS назвав їх "застарілими". Проте, DHS і Державний департамент підписали минулого тижня угоду, в якій детально описується той самий процес і вказується сума в 250 мільйонів доларів у вигляді іноземної допомоги, яка буде його підтримувати. Втім, у ньому не називаються конкретні національності, які будуть спрямовані на добровільне повернення.

Критики пропозиції, включно з колишніми урядовцями, заявили, що це нелюдяно і суперечить давнім ідеалам США, коли адміністрація Трампа змушує людей, які шукають притулку, повертатися до країн, де вони ризикують бути вбитими. Вони також порушили питання про те, чи не є такий план нецільовим використанням коштів іноземної допомоги, призначених насамперед для підтримки біженців та їхнього переселення.

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За адміністрації Байдена і українцям, і гаїтянам було надано те, що уряд США називає тимчасовим захищеним статусом, який дає змогу мігрантам залишатися в США, якщо вони не можуть безпечно повернутися до своєї рідної країни. У документах, розглянутих The Post, йдеться про те, що понад 200 000 українців і 500 000 гаїтян можуть стати частиною процесу добровільної депортації.

Адміністрація Байдена вперше надала тимчасовий захищений статус українцям 2022 року, після того як рф почала війну. Гаїтяни мають тимчасовий захищений статус від 2010 року, коли в країні стався руйнівний землетрус, унаслідок якого загинули тисячі людей, і цей статус неодноразово подовжували через триваючі проблеми безпеки та нестабільності в країні.

Просування добровільних депортацій узгоджується з політикою адміністрації Трампа щодо використання нетрадиційних і, в деяких випадках, суперечливих методів висилки мігрантів та інших іноземних громадян зі Сполучених Штатів, зокрема шляхом примусових депортацій і депортації людей до країн, які не є їхнім домом.

Згідно з проєктами документів, розглянутими The Post, Бюро у справах народонаселення, біженців і міграції (PRM) Держдепартаменту фінансуватиме програму добровільної депортації, використовуючи гроші, виділені Конгресом на чартерні рейси або купівлю квитків на комерційні авіаквитки.

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Нагадаємо

Раніше The Washington Post повідомляв, що адміністрація Трампа на початку цього року закликала український уряд прийняти невизначену кількість депортованих із країни мігрантів. Також аналогічні пропозиції були надіслані низці інших країн приблизно в той самий час.