Битва за громадянство: у США розглядають ідею реаліті-шоу для мігрантів

Міністерство внутрішньої безпеки США розглядає можливість створення реаліті-шоу, в якому мігранти змагатимуться за громадянство Сполучених Штатів. Концепт шоу під назвою "Американець" передбачає участь 12 іммігрантів у серії культурних і фізичних випробувань по всій країні. Ідея вже викликала хвилю критики, однак офіційно вона ще не отримала ні схвалення, ні відмови. Про це пише УНН із посиланням на Economictimes.

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Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) підтвердило, що розглядає пропозицію про створення реаліті-шоу, в якому мігранти боротимуться за американське громадянство.

Шоу з назвою "Американець" запропонував канадський продюсер Роб Ворсофф, який раніше працював над такими проєктами, як "Сваха мільйонерів" та "Голі побачення". У шоу пропонується залучити 12 ретельно перевірених іммігрантів, які подорожуватимуть США та виконуватимуть культурні завдання, що, на думку творців, допоможе їм прискорити шлях до громадянства.

Починатиметься все на символічному острові Елліс, де учасники прибуватимуть на "Кораблі громадян". Кожному з них вручатимуть бейсбольну рукавичку від "натуралізованого знаменитого американця", серед можливих імен - Софія Вергара, Раян Рейнольдс та Міла Куніс, хоч жоден з них поки не долучений до проєкту.

Далі мігранти вирушатимуть у подорож по США на поїзді з назвою "Американець", виконуючи завдання на кшталт збору золота в Сан-Франциско, складання авто в Детройті чи доставки пошти верхи на конях у Канзасі.

Ми будемо разом з ними сміятись, плакати, розчаровуватись і радіти — слухаючи їхні історії — і згадуючи, як чудово бути американцем — йдеться в описі проєкту, який наводить The Daily Mail.

Фіналіст шоу має скласти присягу громадянина США просто на сходах Капітолію, під час церемонії з участю високопосадовця. Зазначається, що над ним пролетять літаки Thunderbirds ВПС США. Ті, хто не переможе, можуть отримати символічні американські "нагороди" — від довічного запасу бензину до подарункових карток Starbucks на $10 000.

На якому етапі затвердження шоу

За даними Wall Street Journal, хоча ідея вже викликала широкий резонанс у соцмережах та асоціації з антиутопіями, процес розгляду лише на початковому етапі.

Речниця DHS Тріша Маклафлін підтвердила факт розгляду заявки, але наголосила, що секретар DHS Крісті Ноем не підтримувала цю ідею і навіть не була з нею знайома.

Щороку ми отримуємо сотні таких пропозицій — від документальних фільмів до шоу про злочинність у білих комірцях. Кожна заявка проходить перевірку перед ухваленням рішення — додала вона.

Додамо, що нинішня очільниця DHS відома увагою до публічності. Її візит до в’язниці у Сальвадорі, де вона позувала в годиннику Rolex за $50 тисяч, також став предметом медійної критики.

Хоча автор проєкту сподівається на великі спонсорські угоди, шоу ще не має ні фінансування, ні дистриб’ютора. Подальша доля проєкту залишається невизначеною, ідеться у публікації.

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