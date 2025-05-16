Битва за гражданство: в США рассматривают идею реалити-шоу для мигрантов

Министерство внутренней безопасности США рассматривает возможность создания реалити-шоу, в котором мигранты будут соревноваться за гражданство Соединенных Штатов. Концепт шоу под названием "Американец" предусматривает участие 12 иммигрантов в серии культурных и физических испытаний по всей стране. Идея уже вызвала волну критики, однако официально она еще не получила ни одобрения, ни отказа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Economictimes.

Детали

Министерство внутренней безопасности США (DHS) подтвердило, что рассматривает предложение о создании реалити-шоу, в котором мигранты будут бороться за американское гражданство.

Шоу под названием "Американец" предложил канадский продюсер Роб Ворсофф, который ранее работал над такими проектами, как "Сваха миллионеров" и "Голые свидания". В шоу предлагается привлечь 12 тщательно проверенных иммигрантов, которые будут путешествовать по США и выполнять культурные задания, что, по мнению создателей, поможет им ускорить путь к гражданству.

Начнется все на символическом острове Эллис, где участники будут прибывать на "Корабле граждан". Каждому из них будут вручать бейсбольную перчатку от "натурализованного знаменитого американца", среди возможных имен - София Вергара, Райан Рейнольдс и Мила Кунис, хотя ни один из них пока не приобщен к проекту.

Далее мигранты отправятся в путешествие по США на поезде под названием "Американец", выполняя задания вроде сбора золота в Сан-Франциско, сборки авто в Детройте или доставки почты верхом на лошадях в Канзасе.

Мы будем вместе с ними смеяться, плакать, разочаровываться и радоваться — слушая их истории — и вспоминая, как прекрасно быть американцем — говорится в описании проекта, который приводит The Daily Mail.

Финалист шоу должен будет принести присягу гражданина США прямо на ступенях Капитолия, во время церемонии с участием высокопоставленного чиновника. Отмечается, что над ним пролетят самолеты Thunderbirds ВВС США. Те, кто не победит, могут получить символические американские "награды" — от пожизненного запаса бензина до подарочных карт Starbucks на $10 000.

На каком этапе утверждения шоу

По данным Wall Street Journal, хотя идея уже вызвала широкий резонанс в соцсетях и ассоциации с антиутопиями, процесс рассмотрения только на начальном этапе.

Пресс-секретарь DHS Триша Маклафлин подтвердила факт рассмотрения заявки, но подчеркнула, что секретарь DHS Кристи Ноэм не поддерживала эту идею и даже не была с ней знакома.

Каждый год мы получаем сотни таких предложений — от документальных фильмов до шоу о преступности в белых воротничках. Каждая заявка проходит проверку перед принятием решения — добавила она.

Добавим, что нынешняя руководительница DHS известна вниманием к публичности. Ее визит в тюрьму в Сальвадоре, где она позировала в часах Rolex за $50 тысяч, также стал предметом медийной критики.

Хотя автор проекта надеется на крупные спонсорские соглашения, у шоу еще нет ни финансирования, ни дистрибьютора. Дальнейшая судьба проекта остается неопределенной, говорится в публикации.

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