В 2024 году ни один генеральный директор в США не получил зарплату в 100 миллионов долларов. Компенсации руководителей выросли, но
до отметки в 100 миллионов никто не добрался.
Калифорнийский суд обязал Starbucks выплатить Майклу Гарсии 50 миллионов долларов за ожоги, полученные из-за пролитого горячего
кофе в 2020 году. Компания планирует обжаловать приговор.
Starbucks снизила свой годовой прогноз продаж после того, как сообщила о падении сопоставимых продаж впервые за почти три года
из-за слабого спроса в США и Китае, двух крупнейших рынках компании.
Экстремальные температуры и засухи в Юго-Восточной Азии привели к снижению урожайности кофейных зерен во Вьетнаме и Индонезии,
втором и третьем крупнейших мировых производителях, в результате чего мировые фьючерсы на кофейные зерна взлетели почти до
рекордных отметок.
Вооруженный мужчина захватил четырех человек в заложники в кафе Starbucks в Ульме, Германия. Полиция задержала мужчину, когда он
пытался покинуть кафе с заложниками, применив огнестрельное оружие. Никто из заложников не пострадал.