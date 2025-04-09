Starbucks снижает прогноз продаж из-за падения спроса на ключевых рынках США и Китая

Starbucks снизила свой годовой прогноз продаж после того, как сообщила о падении сопоставимых продаж впервые за почти три года из-за слабого спроса в США и Китае, двух крупнейших рынках компании.