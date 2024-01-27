В Германии мужчина захватил четырех заложников в Starbucks

Вооруженный мужчина захватил в заложники четырех человек в кафе Starbucks в немецком городе Ульм. Об этом пишет Bild, передает УНН.

Детали

Полиция города сообщила о проведении операции, оцеплена площадь, в районе которой произошел захват.

Впоследствии стало известно, что мужчина был вооружен и его удалось задержали, когда он попытался покинуть заведение.

Отмечается, что преступник покинул кафе вместе с одним из заложников и пытался убежать.

Полиция применила огнестрельное оружие. Преступник был задержан указано в сообщении.

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Заложники не пострадали. Мотивы преступника неизвестны, ведется расследование.