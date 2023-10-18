Убийство учителя средней школы во Франции: нападавшему и его брату предъявлены обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Во Франции предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве учителя средней школы Гамбетта в городе Аррас. Арестованного Мохаммеда Могушкова обвиняют в «убийстве и покушениях на террористическое убийство». Также обвинение в «соучастии в убийстве» предъявлено брату Могушкова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на французскую сеть новостей.
Детали
Арестованный в пятницу 20-летний уроженец рф Мохаммед Могушков подозревается в убийстве 57-летнего профессора литературы Доминика Бернара, а также ранении еще трех человек, в том числе технического агента и учителя физкультуры.
Во вторник вечером, подозреваемому было предъявлено обвинение в «убийстве и покушении на убийство в связи с террористической организацией» и «преступным террористическим объединением».
Его двоюродному брату также было предъявлено обвинение в "соучастии в убийстве, связанном с террористической организацией". Следственным судьей избрана временная мера пресечения в виде заключения под стражу.
Известно, что Мохаммед Могушков имеет чеченское происхождение, он родился в рф. По информации французских СМИ, он является бывшим учеником средней школы Гамбетта в Аррасе. Старший брат Могушкова находится в тюрьме за подготовку нападения на Елисейский дворец в 2019 году. Семью Могушкова должны были выслать из Франции еще в 2014, однако тогда за них вступились французские гуманитарные организации, пишет Le Figaro.
Мотивы последнего нападения «еще предстоит определить», сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Также чиновник подтвердил в эфире французского телевидения, что в этом деле «несомненно» существует связь с событиями в Израиле и Газе».
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