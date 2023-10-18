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Вбивство вчителя середньої школи у Франції: нападнику та його брату висунуті звинувачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Франції висунуто звинувачення підозрюваному у вбивстві вчителя середньої школи Гамбетта в місті Аррас. Заарештованого Мохаммеда Могушкова звинувачують у «вбивстві та замахах на терористичне вбивство». Також звинувачення щодо «співучасті у вбивстві» пред'явлено брату Могушкова. Про це повідомляє УНН з посиланням на французьку мережу новин.

Вбивство вчителя середньої школи у Франції: нападнику та його брату висунуті звинувачення

Деталі

Заарештований у п’ятницю 20-річний уродженець рф Мохаммед Могушков підозрюється у вбивстві 57-річного професора літератури Домініка Бернара, а також пораненні ще трьох людей, у тому числі технічного агента та вчителя фізкультури.

У вівторок ввечері, підозрюваному було висунуто звинувачення у «вбивстві та замаху на вбивство у зв’язку з терористичною організацією» та «злочинним терористичним об’єднанням».

Його двоюрідному брату також було висунуто звинувачення в "співучасті у вбивстві, пов'язаному з терористичною організацією". Слідчим суддею обрано тимчасовий виховний захід у вигляді взяття під варту.

Відомо, що Мохаммед Могушков має чеченське походження, він народився в рф. За інформацією французьких ЗМІ, він є колишнім учнем середньої школи Гамбетта в Аррасі. Старший брат Могушкова перебуває у в'язниці за підготовку нападу на Єлисейський палац у 2019 році. Родину Могушкова мали вислати з Франції ще у 2014, проте тоді за них заступилися французькі гуманітарні організації, пише Le Figaro.

Мотиви останнього нападу «ще належить визначити», повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен. Також посадовець підтвердив в ефірі французького телебачення, що в цій справі «безсумнівно» існує зв’язок із подіями в Ізраїлі та Газі».

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