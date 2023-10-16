Франція посилює контроль на кордоні після теракту в Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Після нападу в Брюсселі, під час якого загинули двоє шведських футбольних уболівальників, Франція вирішила посилити контроль на бельгійському кордоні. Про це заявив міністр Франції Жеральд Дармарен, пише Focus en WTV, передає УНН.
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Франція, де нещодавно був скоєний напад на вчителя в школі, вирішила посити заходи безпеки. Наразі невідомо, які конкретні наслідки це матиме на місцях.
Нагадаємо
16 жовтня у Брюсселі невідомий влаштував стрілянину по футбольних фанатах неподалік від стадіону імені короля Бодуена у Брюсселі. За даними поліції, двоє людей були застрелені. Нападник досі перебуває на волі.
Підозрюваний у теракті в Брюсселі у відеозвернення сказав, що є членом Ісламської держави і що він вбив "невірних".
Згодом з’явилося відео теракту у Брюсселі.
Прем'єр-міністр Бельгії відреагував на теракт у Брюсселі. Александер де Кроо висловив співчуття родичам загиблих і закликав бельгійців бути пильними.
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