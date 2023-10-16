Прем'єр-міністр Бельгії відреагував на теракт у Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо відреагував на теракт у Брюсселі та висловив співчуття родичам загиблих. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.
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«Мої глибокі співчуття родичам боягузливого замаху в Брюсселі. Я разом із міністрами юстиції та внутрішніх справ слідкую за розвитком подій із національного кризового центру. Ми стежимо за ситуацією і просимо жителів Брюсселя бути пильними», — написав прем’єр Бельгії.
Нагадаємо
16 жовтня у Брюсселі невідомий влаштував стрілянину по футбольних фанатах неподалік від стадіону імені короля Бодуена у Брюсселі. За даними поліції, двоє людей були застрелені. Нападник досі перебуває на волі.
Підозрюваний у теракті в Брюсселі у відеозвернення сказав, що є членом Ісламської держави і що він вбив "невірних".