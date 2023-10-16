Підозрюваний у теракті в Брюсселі є членом Ісламської держави — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У соцмережах поширюється відео, на якому чоловік, ймовірно, підозрюваний у теракті в Брюсселі, говорить арабською мовою, і каже, що мстить за смерть мусульман та є членом Ісламської держави. Про це пише Het Laatste, передає УНН.
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На відео чоловік каже, що є членом Ісламської держави і хвалиться тим, що вбивав невірних. Він стверджує, що помстився за мусульман і що мусульмани помруть за релігію.
За словами очевидців трагедії, зловмисник під час стрільби кричав "Аллах акбар". Він їхав на скутері та стріляв із автомата Калашникова.
Нагадаємо
16 жовтня у Брюсселі невідомий влаштував стрілянину по футбольних фанатах неподалік від стадіону імені короля Бодуена у Брюсселі. За даними поліції, двоє людей були застрелені. Нападник досі перебуває на волі.