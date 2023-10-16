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Подозреваемый в теракте в Брюсселе является членом Исламского государства - СМИ

Киев • УНН

 • 306578 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В соцсетях распространяется видео, на котором мужчина, вероятно, подозреваемый в теракте в Брюсселе, говорит на арабском языке, что мстит за смерть мусульман и является членом Исламского государства. Об этом пишет Het Laatste, передает УНН.

Подозреваемый в теракте в Брюсселе является членом Исламского государства - СМИ

Детали

На видео мужчина говорит, что является членом Исламского государства и хвастается тем, что убивал неверных. Он утверждает, что отомстил за мусульман и что мусульмане умрут за религию.

По словам очевидцев трагедии, злоумышленник во время стрельбы кричал "Аллах акбар". Он ехал на скутере и стрелял из автомата Калашникова.

Напомним

16 октября в Брюсселе неизвестный устроил стрельбу по футбольным фанатам неподалеку от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе. По данным полиции, два человека были застрелены. Нападавший до сих пор находится на свободе. 

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