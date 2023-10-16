Премьер-министр Бельгии отреагировал на теракт в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо отреагировал на теракт в Брюсселе и выразил соболезнования родственникам погибших. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.
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«Мои глубокие соболезнования родственникам трусливого покушения в Брюсселе. Я вместе с министрами юстиции и внутренних дел слежу за развитием событий из национального кризисного центра. Мы следим за ситуацией и просим жителей Брюсселя быть бдительными», — написал премьер’Бельгии.
Напомним
16 октября в Брюсселе неизвестный устроил стрельбу по футбольным фанатам неподалеку от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе. По данным полиции, два человека были застрелены. Нападавший до сих пор находится на свободе.
Подозреваемый в теракте в Брюсселе в видеообращении сказал, что является членом Исламского государства и что он убил "неверных".