Премьер-министр Бельгии отреагировал на теракт в Брюсселе

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«Мои глубокие соболезнования родственникам трусливого покушения в Брюсселе. Я вместе с министрами юстиции и внутренних дел слежу за развитием событий из национального кризисного центра. Мы следим за ситуацией и просим жителей Брюсселя быть бдительными», — написал премьер’Бельгии.

Напомним

16 октября в Брюсселе неизвестный устроил стрельбу по футбольным фанатам неподалеку от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе. По данным полиции, два человека были застрелены. Нападавший до сих пор находится на свободе.

Подозреваемый в теракте в Брюсселе в видеообращении сказал, что является членом Исламского государства и что он убил "неверных".