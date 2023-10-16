Матч Бельгія – Швеція перенесли через теракт у Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Матч відбору на чемпіонат Європи «Бельгія – Швеція» в Брюсселі був перерваний та перенесений. Причиною цього стала стрілянина в центрі Брюсселя, внаслідок якої загинули двоє шведів. Про це пише Het Laatste, передає УНН.
Деталі
Після першого голу Віктора Гьокереша та зрівняльного голу Ромелу Лукаку з пенальті матч закінчився внічию 1-1. Після цього диктор стадіону імені короля Бодуена оголосив, що футболу більше не буде.
На стадіоні оголошено, що всі повинні залишатися на своїх місцях, поки ситуація не буде контрольована. Також є повідомлення про стрілянину біля стадіону.
Доповнення
У столичному регіоні Брюсселя рівень загрози підвищили до 4.
Цей рівень загрози вважається «дуже серйозним» Людей закликають відкласти непотрібні поїздки та бути обережними.
Зараз багато вболівальників покидають стадіон імені короля Бодуена. Як пишуть очевидці, люди більше не почуваються комфортно або бояться. Виникла паніка на стадіоні.
Нагадаємо
16 жовтня у Брюсселі невідомий влаштував стрілянину по футбольних фанатах неподалік від стадіону імені короля Бодуена у Брюсселі. За даними поліції, двоє людей були застрелені. Нападник досі перебуває на волі.