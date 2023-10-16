Матч Бельгия - Швеция перенесли из-за теракта в Брюсселе

Детали

После первого гола Виктора Гьокереша и уравнительного гола Ромелу Лукаку с пенальти матч закончился вничью 1-1. После этого диктор стадиона имени короля Бодуэна объявил, что футбола больше не будет.

На стадионе объявлено, что все должны оставаться на своих местах, пока ситуация не будет контролирована. Также есть сообщения о стрельбе возле стадиона.

Дополнение

В столичном регионе Брюсселя уровень угрозы повысили до 4.

Этот уровень угрозы считается «очень серьезным» Людей призывают отложить ненужные поездки и быть осторожными.

В настоящее время многие болельщики покидают стадион имени короля Бодуэна. Как пишут очевидцы, люди больше не чувствуют себя комфортно или боятся. На стадионе возникла паника.

Напомним

16 октября в Брюсселе неизвестный устроил стрельбу по футбольным фанатам неподалеку от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе. По данным полиции, два человека были застрелены. Нападавший до сих пор находится на свободе.