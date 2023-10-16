У Брюсселі невідомий влаштував стрілянину: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Двоє людей були застрелені в понеділок увечері в столиці Бельгії Брюсселі. Про це повідомляє ВВС із посиланням на бельгійську прокуратуру, передає УНН.
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За даними прокуратури, ймовірний нападник все ще перебуває на волі.
Речниця прокуратури повідомила, що було відкрито розслідування, але не стала припускати мотиви нападника.
Як повідомляє бельгійська газета Het Laatste Nieuws, жертвами були шведи.
Додамо
Збірна Швеції з футболу грає з Бельгією у відбірковому матчі Євро-2024, хоча неясно, чи були жертви в місті під час матчу.
Het Laatste Nieuws повідомляє, що стрілець, який використовував автоматичну гвинтівку, втік з місця події.