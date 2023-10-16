В Брюсселе неизвестный устроил стрельбу: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Два человека были застрелены в понедельник вечером в столице Бельгии Брюсселе. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на бельгийскую прокуратуру, передает УНН.
Детали
По данным прокуратуры, предполагаемый нападавший все еще находится на свободе.
Пресс-секретарь прокуратуры сообщила, что было открыто расследование, но не стала предполагать мотивы нападавшего.
Как сообщает бельгийская газета Het Laatste Nieuws, жертвами были шведы.
Добавим
Сборная Швеции по футболу играет с Бельгией в отборочном матче Евро-2024, хотя неясно, были ли жертвы в городе во время матча.
Het Laatste Nieuws сообщает, что стрелок, использовавший автоматическую винтовку, скрылся с места происшествия.