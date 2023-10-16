В Брюсселе неизвестный устроил стрельбу: есть жертвы

Детали

По данным прокуратуры, предполагаемый нападавший все еще находится на свободе.

Пресс-секретарь прокуратуры сообщила, что было открыто расследование, но не стала предполагать мотивы нападавшего.

Как сообщает бельгийская газета Het Laatste Nieuws, жертвами были шведы.

Добавим

Сборная Швеции по футболу играет с Бельгией в отборочном матче Евро-2024, хотя неясно, были ли жертвы в городе во время матча.

Het Laatste Nieuws сообщает, что стрелок, использовавший автоматическую винтовку, скрылся с места происшествия.