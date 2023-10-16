З’явилося відео теракту у Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У мережі з’явилося відео, як у понеділок увечері, 16 жовтня, у Брюсселі чоловік відкрив стрілянину біля площі Сентелетт, унаслідок чого загинули двоє людей. Стрілець записав відеозвернення, в якому назвав себе членом Ісламської держави і заявив, що "вбив невірних", пише УНН.
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Наразі правоохоронці шукають підозрюваного, він втік на скутері.
Хто саме загинув, не уточнюється, але, зазначає Sky News з посиланням на бельгійські видання, обидві жертви були одягнені в шведські футболки напередодні відбірного матчу в Євро проти Бельгії, який має в той же день. Припускають, стрілець відкрив вогонь по футбольних фанах.
Наразі район, де сталися вбивства, оточений поліцією. На місці багато машин швидкої допомоги.
Прем'єр-міністр Бельгії відреагував на теракт у Брюсселі. Александер де Кроо висловив співчуття родичам загиблих і закликав бельгійців бути пильними.